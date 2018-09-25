Муждабаев: Одессизация всей страны. Русский террор под видом «отдельных случаев»

Российские террор пытается в Украине мимикрировать под деятельность криминала. Одесса не стал исключением в этом плане, особенно с учетом повышенного интереса к ней в Кремле.

Серийные покушения на проукраинских общественных деятелей в Одессе, на мой взгляд, – это не какие-то частные случаи, а системный террор, подогреваемый страной-оккупантом через своих людей в Украине. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

В «случайные совпадения» в таких делах я давно не верю. И Одесса – это просто такой концентрат приложения оккупантами пророссийских сил в гибридной войне.

Террор против ярко выраженных проукраинских граждан, ветеранов, волонтеров во всех регионах страны, особенно в восточных и южных, будет расширяться, если его не остановить. Это – реализация плана наведения хаоса в Украине до выборов и подготовки путча после, когда/если победит не устраивающий Кремль кандидат.

Айдер Муждабаев, YouTube