Беларусь и Казахстан не будут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, – Грымчак

Беларусь и Казахстан являются странами-членами ОДКБ и фактическими союзниками России. Участие этих стран в миротворческой миссии на Донбассе неприемлемо для Украины.

Ни Беларусь, ни Казахстан не будут принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку являются членами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «112 Украина».

«Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии, более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом, нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что здесь без вопросов», – сказал Грымчак.

«Список тех стран, которые ни в коем случае не будут принимать в этом участие, тоже практически понятен, для Украины – это страны-члены ОДКБ и Россия. Со стороны России есть требование, чтобы это были не страны-члены НАТО», – добавил он.

Грымчак также подчеркнул, главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция.

«Главные страны, задействованные в этом процессе, готовы поддержать те предложения, которые предложила Украина», – подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал страны, которые готовы отправить своих военнослужащих на Донбасс в рамках миротворческой миссии.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с госграницей. Россия предлагает лишь «охранную миссию» для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения. Финансировать миссию готовы США и Франция.

Беларусь заявила о готовности предоставить миротворческий контингент на Донбасс при согласии всех заинтересованных сторон в ноябре прошлого года. Президент страны Александр Лукашенко говорил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами при договоренности между президентами Украины и РФ. Однако, в украинском МИДе эту идею отвергли.

«112 Украина»