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Новости

ФСБ начали проверку утечек информации по обвиняемым в отравление Скрипалей

«Росбалт»
25 сентября 2018

ФСБ ищет сотрудников МВД которые продали журналистам информацию с личными данными Петров и Боширова. ФСБ грозится принять серьезные меры в отношение этих лиц.

Федеральная служба безопасности РФ начала проверку касательно утечки личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что ФСБ ищет сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или другим людям анкеты на получение загранпаспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

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«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – рассказал источник «Росбалта»

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.

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Были опубликованы результаты расследования, которое провели «The Bellingcat» и «The Insider», и обнародовав при этом личные данные Петрова и Боширов подозреваемых в отравление Скрипалей.

Напомним, что российский политик и апологет «русской весны» Константин Затулин выступил с предложением признания Россией «незвисимости» своих оккупационных анклавов ОРДЛО на Донбассе. Пропагандист, специализирующийся на российской теме «фашистской Украины» Михаил Леонтьев, и вовсе предлагает уничтожить украинское государство.

Украинский политолог Юрий Романенко говорит о том, что Украина не готова к процессам деоккупации и реинтеграции Донбасса.

«Росбалт»

Tags: Bellingcat, The Insider, Александр Петров, Владимир Путин, ГРУ, Минобороны РФ, Россия, Руслан Боширов, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, фсб, Юлия Скрипаль

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