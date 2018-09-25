ФСБ начали проверку утечек информации по обвиняемым в отравление Скрипалей

ФСБ ищет сотрудников МВД которые продали журналистам информацию с личными данными Петров и Боширова. ФСБ грозится принять серьезные меры в отношение этих лиц.

Федеральная служба безопасности РФ начала проверку касательно утечки личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что ФСБ ищет сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или другим людям анкеты на получение загранпаспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – рассказал источник «Росбалта»

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.

Были опубликованы результаты расследования, которое провели «The Bellingcat» и «The Insider», и обнародовав при этом личные данные Петрова и Боширов подозреваемых в отравление Скрипалей.

Напомним, что российский политик и апологет «русской весны» Константин Затулин выступил с предложением признания Россией «незвисимости» своих оккупационных анклавов ОРДЛО на Донбассе. Пропагандист, специализирующийся на российской теме «фашистской Украины» Михаил Леонтьев, и вовсе предлагает уничтожить украинское государство.

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«Росбалт»