В России получили ноту о разрыве «Большого договора» Украиной

В российском внешнеполитическом ведомстве «очень сожалеют по поводу разрыв договор о дружбе». В тоже время в России полагают, что разрыв «ничего не меняет».

24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Об этом директор Второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил журналистам во вторник, передает «ТАСС».

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный в делах Украины», – проинформировал дипломат.

«Хотя она фактически ничего не меняет, вы знаете, что и указ был об этом Порошенко издан на прошлой неделе, было соответствующее заявление МИД сделано, но тем не менее это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать», – сказал Руденко.

«Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией, конечно, мы весьма сожалеем об этом», – добавил российский дипломат.

«Несмотря на то, что этот договор был рамочным, он задавал тон всем другим соглашениям», – отметил Руденко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Действовать он будет до 1 апреля 2019 года – но Украина решила не продлевать его дальше. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО президент Петр Порошенко подписал 17 сентября – и после публикации 19 сентября он вступил в силу.

Срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период, истекает в октябре 2018 года.

«ТАСС»