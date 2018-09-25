Зачем спешить с возвратом ОРДЛО? Эксперт предлагает растянуть его на 20 лет

Романенко так же подчеркивает, что Украина не готова к деоккупации и реинтеграции ОРДЛО, с восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитет на оккупированной Россией части Донбасса.

Проблема Украины как ее элит, так и ее населения заключается в том, что нет желания адекватно смотреть на самих себя. Это напрямую касается вопросов деоккупации ОРДЛО заявил украинский политолог и сооснователь «Украинского института будущего» Юрий Роман. Об этом сам Романенко написал на своей странице в Facebook.

«Может ли быть проблема Донбасса решена военным путем? Нет», – говорит Романенко.

Об убийстве иллюзий Сегодня утром Anatoliy Amelin написал важный пост, который поднимает целый пласт проблем. Я сделал… Опубліковано Yuriy Romanenko Вівторок, 25 вересня 2018 р.

«Но тогда возникает вопрос: А как мы вернем ОРДЛО? Самостоятельно никак. Если не самостоятельно, то как? На условиях Москвы, конечно же. Вот здесь и начинается компромисс.. Но ведь тогда Россия получит преимущество касательно общеукраинской повестки? Конечно», – добавил политолог.

Далее Ромненко делает некоторые неутешительные выводы насчет перспектив деоккупации Донбасса. В целом, он считает, что Украина неготов к процессам деоккупации и реинтегрции ОРДЛО в Украину.

«И что из этого вытекает? Из этого вытекает один большой вопрос, который все боятся произносить — а зачем нам возвращать ОРДЛО? Вообще? На любых условиях, если мы понимаем будет хуже», – отмечет Романенко.

Оценил украинский политолог и временные рамки в которых процесс реинтеграции ОРДЛО в Украину станет возможным. По его оценке это займет не одно десятилетие.

«Зачем нам спешить, как минимум сейчас, когда Украина находится в развалинах, а ОРДЛО пробьет не дыру, а дырищу в бюджете страны, который и так разваливается? Зачем возвращать ОРДЛО, если мы понимаем, что мы сразу получим 3 млн избирателей за Россию? Почему мы должны спешить? Какая горячка нас заставляет это сделать? Давайте честно скажем, что мы вернем ОРДЛо через 20 лет. Когда мы будем готовы во всех смыслах», – подчеркивает политолог.

Далее Юрий Романенко предлагает схемы по которым необходимо действовать Украине, что бы вернуть ОРДЛО на своих условиях, не ослабляя украинской государственности и не разрушая страну опасным российским влиянием.

«А сегодня нужно легализировать отношения которые реально существуют. Снять блокаду которая нам не выгодна. Продавать туда больше. чем покупаем. Выкачивать оттуда молодежь, потому что у нас бегство рабочей и нам самим она нужна. Короче говоря, делать прагматичные шаги, которые решают наши проблемы. И четко обозначить критерии на каких мы готовы принять ОРДЛО. Критерии которые нам выгодны и мы на них имеем право как жертва агрессии», – предлагает политолог.

Напомним, что российский политик и апологет «русской весны» Константин Затулин выступил с предложением признания Россией «незвисимости» своих оккупационных анклавов ОРДЛО на Донбассе. Пропагандист, специализирующийся на российской теме «фашистской Украины» Михаил Леонтьев, и вовсе предлагает уничтожить украинское государство.

«Украинско-Российское обозрение»