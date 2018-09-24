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Новости

Политузник Сенцов стал почетным гражданином Парижа

«Украинско-Российское обозрение»
24 сентября 2018

Такое решение принял муниципальный совет, по представлению мэра столицы Франции Идальго. Решение принято под аплодисменты депутатов.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, стал почетным гражданином Парижа. Об сообщила мэр столицы Франции Анн Идальго в своем Twitter.

«Благодарю муниципальный совет, который единогласно проголосовал за присуждение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии», – написала она.

Депутаты приветствовали это решение аплодисментами.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима «за подготовку теракта».

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании Сенцова, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению.

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18 сентября Верховная Рада Украины выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Анн Идальго, Олег Сенцов, политузники, Россия, Украина, Франция

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