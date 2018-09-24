СБУ представило свидетельства борьбы за власть в ОРДО после убийства Захарченко

После убийства главаря российской оккупационной администрации Захарченко, в Донецке развернулась борьба за власть между оставшимися в живых коллаборационистами.

Служба безопасности опубликовала переговоры боевиков оккупированной территории Донецкой области, которые борются за власть в «ДНР» после смерти экс-главаря Александра Захарченко. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

В службе безопасности заявляют, что на записи боевики обсуждают изменения во «властях ДНР» и согласования этих действий с Кремлем.

В частности, 6 сентября официальный советник Захарченко Александр Казаков звонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности главы так называемой «ДНР».

Из разговора понятно, что боевики рассчитывают, что помощник президента РФ Владимира Путина куратор ОРДЛО Владислав Сурков поможет им решить «ситуацию».

Так, Трапезников надеялся, что после секретного совещания в Москве его должность и власть в «ДНР» закрепится.

В тот же день Трапезников разговаривал с Денисом Пушилиным, занимавшим пост главы «Народного Совета ДНР».

В разговоре Трапезников предлагал Пушилину совместно с «руководителем МГБ ДНР» Владимиром Павленко «прикрыть» Казакова.

«По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать «образ бывшего главаря «ДНР» и обеспечить сохранение власти так называемой «группы Захарченко», – говорится в СБУ.

Также боевики обсуждали устранения от занимаемой должности Александра Тимофеева (по прозвищу «Ташкент») «вице-премьера – министра доходов и сборов ДНР».

В СБУ отмечают, что разговоры боевиков свидетельствуют о полной зависимости так называемого «высшего руководства ДНР» от решений «куратора от Кремля» Суркова.

7 сентября так называемая «народная рада ДНР» назначила и.о. главаря вместо убитого Захарченко Пушилина, а Трапезникова признали нелегитимным.

Пушилин уволил сразу всех сторонников Захарченко и тех, кто претендовал на место главаря «ДНР».

Во власти Пушилина не нашлось места даже Трапезникову, который находился с ним в дружеских отношениях.

За власть в «ДНР» борются несколько боевиков, среди них Александр Ходаковский экс-командир бригады «Восток», Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в «ДНР», «Ташкент», Трапезников и Ходаковский выехали в РФ.

При попытках вернуться из России в «ДНР» российские пограничники без объяснений отказывают им в выезде с территории РФ.

В то же время, Пушилин объявил, что подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах предводителя республики.

Так называемые «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили 11 ноября.

31 августа российские СМИ сообщили о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.

СБУ