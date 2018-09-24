В России призывают власть провести обмен пленных и политзаключенных с Украиной

Российский политик вышел в одиночный пикет к зданию президентской администрации, он так же призвал всех россиян поддержать его начинание, требуя обмена всех на всех.

Российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман вышел к администрации президент России в одиночный пикет, с требованием провести обмен всех пленных и политузников между Россией и Украиной. Он так же призвал россиян поддержать его начинание. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Кстати, кто не понимает: обмен всех украинцев на всех россиян означает не только спасение жизни Сенцова, не только свободу сидящим в наших тюрьмах украинцам, но и свободу нашим, сидящим в Украине. Большинство из них тоже жертвы войны», – говорится в сообщении.

«Приходите, присоединяйтесь. С понедельника по пятницу в течение рабочего дня. Это абсолютно законно. Провокаторов нет», – призывает российский политик.

Напомним, что другой российский политик – Константин Затулин – призывает российские власти признать «независимость» оккупационных анклавов на Донбассе, а рупор кремлевской пропаганды Михаил Леонтьев зявил о необходимости уничтожения украинского государства.

«Украинско-Российское обозрение»