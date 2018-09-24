Помпео признал неудачу с Россией. Портников об откровениях госсекретаря США

Трампу придется признать, что он ошибся в стремлении наладить «диалог» с Путиным. Попытка политики перезагрузки привела к полной перегрузке…

«Они не оказывают содействия в Украине, в Сирии… Теперь что касается попыток противодействия злонамеренным действиям России во всем мире. Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере – пока» – такими словами государственный секретарь США Майк Помпео охарактеризовал российско-американские отношения в телевизионном интервью накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников

Следует обратить особое внимание на фон этого интервью. На донецком направлении Москва пошла не только на фактическое блокирование дипломатических усилий американского посредника Курта Волкера, но и на подрыв Минских соглашений. Решение провести «выборы» руководителей марионеточных администраций в оккупированных районах – отличное тому доказательство.

Даже оккупированный Крым становится территорией нестабильности и поводом для новых агрессивных действий – вспомним о провокационном поведении России в акватории Азовского моря.

Но самая сложная ситуация складывается на Ближнем Востоке – в регионе, который приоритетен не просто для администрации Трампа, но и лично для самого президента, который не раз говорил о своем стремлении обеспечить безопасность Израиля. После гибели российского самолета в Сирии российское Министерство обороны обвинило в катастрофе израильские ВВС.

Визит в Москву израильской делегации во главе с командующим ВВС генералом Амикамом Норкиным ничего в этих оценках не изменил. Израильтяне представили исчерпывающие результаты расследования, которое доказало, что их авиация не имеет никакого отношения к уничтожению российского самолета сирийской ПВО. В ответ Министерство обороны России повторило свои обвинения в адрес Израиля и предупредило о возможных последствиях. И это нежелание Москвы признавать очевидное выглядит всего лишь поводом для ограничения действий израильских ВВС в небе над Сирией.

Путин заманил израильского премьера Беньямина Нетаньяху в ловушку. Вся совместная координация действий в Сирии была нужна Москве для контроля над израильскими попытками ограничить рост влияния союзников Кремля – Ирана и «Хизболлы». Теперь, после гибели российского самолета, ловушка захлопнулась – и Москва может просто не давать израильтянам мешать созданию инфраструктуры, которая способна в будущем использоваться для уничтожения еврейского государства.

Собственно, это уничтожение было вечной целью Советского Союза. И считать, что цели путинской России, этого союзника Тегерана и радикальных террористических группировок, сильно отличаются – большая наивность.

Фокус в том, что в ловушке вместе с Нетаньяху оказался и Трамп. Когда Путин обманывал его по Украине, американский президент мог закрывать на это глаза. Украина – явно не его политический приоритет. Но теперь пришел черед Израиля. Не дать Ирану и другим недоброжелателям еврейского государства создать в Сирии условия для нападения на Израиль – куда более важная задача, чем символическое признание Иерусалима столицей Израиля.

Потому что если враги уничтожат Израиль, не будет большого значения, какой город в США считают его столицей.

Трампу придется признать либо то, что он ошибся в своем стремлении наладить «диалог» с Путиным, либо то, что его поддержка Израиля была красивой позой для получения голосов еврейских избирателей США. Израильские медиа уже обратили внимание, что в момент, когда в адрес еврейского государства раздаются несправедливые обвинения из Москвы, «самый еврейский президент США» просто молчит.

Виталий Портников, «Espreso.TV»