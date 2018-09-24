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Концептуально

Новая ложь о сбитом Иле. В Кремле еще не устали врать?

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»
24 сентября 2018

Все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют.

Вот мне интересно, последует ли сегодня команда из только что созданного ГлавПура изъять к чертовой матери из частей и соединений все двадцать с лишним тысяч экземпляров газеты «Красная звезда»? Или особо доверенные лица будут вырезать из третьей страницы карту, которая находится в прямом противоречии со свежей версией гибели российского самолета-разведчика Ил-20? Из карты следует, что четверка израильских F-16 начала 17 сентября атаку на объекты в Латакии в 22.00 – 22.10, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Версия от 17 сентября. Карта.

По российской версии, израильтяне предупредили об атаке за минуту до ее начала. То есть, надо понимать, где-то в районе десяти часов вечера. И вот, отражая эту атаку, через семь минут сирийские ПВО, целясь в израильские самолеты, сбили российский самолет-разведчик Ил-20.

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Но теперь концепция решительно поменялась. В результате исключительной ловкости рук. Всемирно известный своей честностью и военной прямотой генерал Конашенков поведал на брифинге: Израиль сообщил об атаке в 21.39. То есть, получается, атака началась за целых полчаса до гибели российского самолета. За это время израильтяне, отбомбившись, благополучно ушли на свою территорию.

А сирийцы начали палить в белый свет как в копеечку. И одна из пущенных наобум ракет поразила Ил-20. Но Конашенкову по-прежнему позарез надо доказать, что израильтяне коварно подставили под удар российский самолет-разведчик. Поэтому на последнем брифинге он предложил очередную версию произошедшего. А именно: после того как четверка F-16 выполнила задачу, один из самолетов зачем-то (очевидно, исключительно из еврейского коварства) приблизился к Ил-20, чтобы навлечь на него удар сирийских ПВО.

Очевидно, что коррективы в первоначальную версию заставил внести визит командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, которого оперативно направил в Москву премьер Нетаньяху. С генералом прибыли не только многочисленные представители военно-воздушных сил и разведки. Он привез с собой 40-страничный доклад с посекундной фиксацией (как пишут израильские СМИ) ситуации в воздушном пространстве Сирии и вокруг нее.

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Российские пропагандисты поначалу заткнулись на полуслове. Телекликуши резко забыли слово «Израиль». В «Красной звезде» от 21 сентября не было вовсе никаких инвектив в отношении государства, которое, по версии Минобороны, спровоцировало гибель 15 российских военных. Лишь короткая заметка: «У сбившего Ил-20 сирийского ЗРК С-200 не было российской системы свой–чужой».

Похоже, все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют. Самолет сбили сирийцы при попустительстве российского командования. Но Путин решил (или ему доказали): нельзя, мол, подрывать авторитет военного ведомства, выдвинувшего фальшивую версию произошедшего. Нельзя также бросать тень на сирийского диктатора, ради спасения которого погибли уже несколько десятков наших военных. Стало быть, будем врать дальше.

В результате в ответ на беспрецедентную откровенность израильтян, которые поначалу были удовлетворены профессиональным уровнем диалога в Москве, последовала новая теория. На этот раз об F-16, отлетевшем от основной группы. Пропагандисты рассудили: Тель-Авив, один раз заявив о непричастности, не будет специально уличать Минобороны России во вранье. Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой. Стало быть, в очередной раз можно строить новую реальность, позабыв о картах, опубликованных несколько дней назад.

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Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»

Tags: Владимир Путин, Израиль, ПВО, ракеты, Россия, самолет, Сергей Шойгу, Сирия, США, Франция

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