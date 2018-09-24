Четыре российских писателя попали в «черный список» Министерств культуры Украины

Произведения четырех российских писателей и политологов расценивают в Украине, как несущих угрозу национальной безопасности страны из-за содержащейся в них антиукраинской пропаганды.
Министерство культуры Украины, на основании обращения Службы безопасности, внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, еще четырех граждан России. По данным ведомства, соответствующий список был обновлен 20 сентября.
Так, в перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог Александр Дугин, российский политолог и обозреватель «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко.
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Отмечается, что перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности, формирует Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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Сейчас в списке 142 человека. Список пополняется по представлениям от СБУ.