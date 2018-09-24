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Зона "русского мира"

Российская пропаганда. Куда обратится жителям регионов со своими проблемами?

«Открытая Россия»
24 сентября 2018

В информационном поле России пропагандистская машин решает все на свети вопросы, кроме насущных проблем жителей российских регионов.

Львиную долю пропагандистского информационном потоке России занимают вопросы Украины и Сирии. При этом проблемы жителей российских регионов никто не поднимает. Редакция «Открытой России» выложила фрагмент видео, где женщин в студии одной из передач телеканала «Россия-1» попыталась поднять такие вопросы.

Минутка правды на ТВ

Как думаете, позовут эту даму на следующую передачу?

Опубліковано Команда Открытой России Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Ее пытаются постоянно перебить, не дают сказать слова. Особенно активно затыкает женщине рот в студии известный пропагандист, «специалист» по «ядерному пеплу» и «фашистской Украине» – Дмитрий Киселев.

«Как думаете, позовут эту даму на следующую передачу?» – задает вопрос команда «Открытой России».

«Открытая Россия»

Tags: проблемы, регионы, Россия

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