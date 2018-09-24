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Зона "русского мира"

Большевики и Украина. Павел Казарин об одном аспекте российской пропаганды

Павел Казарин, «Крым.Реалии»
24 сентября 2018

В Москве любят говорить, что Украину придумали большевики. Но это не так. Большевики Украину не придумывали. Они заигрывали с националистами.

Они просто признали ее существование. Чтобы не сражаться на два фронта. Крах Российской империи привел к росту национально-освободительных движений на окраинах империи. Чтобы не сражаться с националистами – большевики сами стали националистами. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Они пообещали бывшим окраинам язык. Культуру. Национальные государства. Чтобы выбить почву из-под ног у украинских, беларуских, татарских идеологов независимости. Мол, зачем суверенитет, если мы сами вам все дадим.

Красные переиграли белых. И продлили империи жизнь еще на семьдесят лет. Но империя все равно умерла. Мы просто живем в период полураспада.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»

Tags: история России, Россия, Украина

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