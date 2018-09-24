Рупор Кремля Леонтьев призывает уничтожить Украину

В России уже не стесняются к публичным призывам к уничтожению украинского государства. Украинский сегмент соцсетей бурей негодования отреагировал на российский обрзец «антифшистской» пропаганды.
Известный российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев публично призвал уничтожить Украину как государство. Об этом написал в своемTwitter украинский журналист Денис Казанский.
«Антифашизм по-русски. Сотрудник «Роснефти», один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью», – отмечает Казанский.
Антифашизм по-русски. Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью. pic.twitter.com/oaJxQWiST9
— Денис Казанський (@den_kazansky) September 23, 2018
Пользователи сети гневно отреагировали на заявление Леонтьева.
«Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином», – пишет один из комментаторов.
Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином… Шавка…
— Сергей (@GWrPtQcBFQZrHnd) September 23, 2018
«Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции», – отмечает другой комменттор.
Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции.
— Ruslan Kovalenko (@DiamantTeam) September 23, 2018
«Русская свинья хрюкнула», – саркастически помечает третий комментаторы.
Русская свинья хрюкнула
— Oleg Tsvet (@cvet0) September 23, 2018
Многие комментаторы и вовсе не стесняются в выражениях в адрес российского пропагандиста.
Напомним, что Константин Затулин призвал признать «независимость» российских оккупационных анклавов в ОРДЛО.
«Украинско-Российское обозрение»