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Новости

Рупор Кремля Леонтьев призывает уничтожить Украину

«Украинско-Российское обозрение»
24 сентября 2018

В России уже не стесняются к публичным призывам к уничтожению украинского государства. Украинский сегмент соцсетей бурей негодования отреагировал на российский обрзец «антифшистской» пропаганды.

Известный российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев публично призвал уничтожить Украину как государство. Об этом написал в своемTwitter украинский журналист Денис Казанский.

«Антифашизм по-русски. Сотрудник «Роснефти», один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью», – отмечает Казанский.

Пользователи сети гневно отреагировали на заявление Леонтьева.

Скрин статьи Леонтьева.

«Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином», – пишет один из комментаторов.

«Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции», – отмечает другой комменттор.

«Русская свинья хрюкнула», – саркастически помечает третий комментаторы.

Многие комментаторы и вовсе не стесняются в выражениях в адрес российского пропагандиста.

Россия пошла в разнос, – Бабченко

Напомним, что Константин Затулин призвал признать «независимость» российских оккупационных анклавов в ОРДЛО.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: война, Денис Казанский, Михаил Леонтьев, Россия, Украина

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