Рупор Кремля Леонтьев призывает уничтожить Украину

В России уже не стесняются к публичным призывам к уничтожению украинского государства. Украинский сегмент соцсетей бурей негодования отреагировал на российский обрзец «антифшистской» пропаганды.

Известный российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев публично призвал уничтожить Украину как государство. Об этом написал в своемTwitter украинский журналист Денис Казанский.

«Антифашизм по-русски. Сотрудник «Роснефти», один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью», – отмечает Казанский.

Антифашизм по-русски. Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью. pic.twitter.com/oaJxQWiST9 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 23, 2018

Пользователи сети гневно отреагировали на заявление Леонтьева.

«Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином», – пишет один из комментаторов.

Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином… Шавка… — Сергей (@GWrPtQcBFQZrHnd) September 23, 2018

«Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции», – отмечает другой комменттор.

Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции. — Ruslan Kovalenko (@DiamantTeam) September 23, 2018

«Русская свинья хрюкнула», – саркастически помечает третий комментаторы.

Русская свинья хрюкнула — Oleg Tsvet (@cvet0) September 23, 2018

Многие комментаторы и вовсе не стесняются в выражениях в адрес российского пропагандиста.

Напомним, что Константин Затулин призвал признать «независимость» российских оккупационных анклавов в ОРДЛО.

«Украинско-Российское обозрение»