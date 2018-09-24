Россия пошла в разнос, – Бабченко

События последних лет в России свидетельствую о растущей потери потери управляемости регионами со стороны федерального центра. Ситуация на местах, в регионах, скатывается к состоянию неуправляемого хаоса и федеральные власти хватаются за любую «соломинку», лишь бы попытаться удержать ситуацию на контроле.

В России опять заговорили о «сменяемости власти», как только нацлидер отдал Приморье на откуп людям Жироновского и Зюганова. Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

«Здесь будет нечто среднее, смесь из попа Дмитрия Смирнова, Мильчакова, Германа Стерлигова, Проханова, Лимонова, Дугина, Тесака и Безлера» – Бабченко, 2015 год.

«Коммунисты России» планирует создать из числа своих сторонников союз православных коммунистов. Об этом в воскресенье сообщил председатель партии Сурайкин», – это 2017 год.

«КПРФ и ЛДПР создадут коалиционные правительства в регионах, где губернаторские выборы выиграли кандидаты от оппозиции. Об этом заявили лидеры партий Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов» – это сегодня.

"Здесь будет нечто среднее, смесь из попа Дмитрия Смирнова, Мильчакова, Германа Стерлигова, Проханова, Лимонова, Дугина,… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 24 вересня 2018 р.

Дословно, ага? Сейчас, конечно, либеральные оптимисты будут говорить, что это хорошо, потому что сменяемость власти и все такое, но, честное слово, мои либеральные друзья, я бы вот на вашем месте лучше уже дожил бы спокойно до конца своих дней с Путиным, чем с такой сменяемостью власти. Потому что православные коммунисто-жириновцы наворотят такой херни, которая даже и дяде Вове не снилась. Ооооо…. А всё, по-моему, к тому и идет.

Вообще, ощущение, что цикличность истории здесь составляет ровно сто лет, у меня теперь почти полное.

Там малоумный царь начинал маленькие победоносные войны во славу империи и натравливал казачков на бунтующих крестьян, свято веря в силу казацкой шашки, а когда империя начала рушится, полностью ушел в свой мир и стрелял по воронам, пока не дострелялся до дома Ипатьевых.

Здесь все больше уходящий в отрыв от головы царь свято верит в силу вооруженной огнеметами, щитами с электроразрядом и комплексом «Стена» Росгвардии, хочет воевать с Израилем и тоже, по-моему, совершенно уже не отдупляет происходящих внутри страны процессов.

Там от начала прихода коммунисто-жириновцев к власти до большого террора прошло двадцать лет, здесь, я так думаю, срок будет примерно таким же. Ну, плюс минус. Режим, конечно, поустойчивей, но и процессы в двадцать первом веке ускоряются.

Нет, «Абрамс» с гуманитарной тушенкой на Тверской в любом случае неизбежен, но жаль, что я тогда буду уже старенький, мне все будет более-менее похрен и не доставит такого удовольствия.

А хотелось бы посмотреть на всё это дело еще не затуманенным старческой деменцией взглядом. О сколько нам открытий чудных…

Я по-прежнему считаю, что следующим после Путина будет все же относительно либеральный лидер, условный Навальный, а может и сам Навальный, если доживет, конечно, но так же по прежнему считаю, что на фоне рухнувшей экономики либералы опять не смогут закончить кардинальное реформирование страны и власть опять не удержат. Вот тогда-то мы и похохочем.

От революции до советско-польской войны, в которой Польша отстояла свою независимость и окончательно отошла от Империи, прошло два года.

Вот я думаю, что примерно такой же срок будет и после прихода православных коммунисто-жириновцев к власти.

Полезут, полезут. Они всегда лезут.

И к этому надо готовится.

История дает сейчас Украине уникальный временной задел перед новой серией, и его, конечно, надо использовать вовсю. Подготовиться максимально. Иначе, боюсь, что четырнадцатый-пятнадцатый год войдут в учебники, как «незначительные пограничные конфликты в условиях ускоряющихся центробежных процессов».

Я сейчас читаю о махновском движении – и, блин, с ужасом понимаю, что ни фига не изменилось. Вот вообще нифига. Все те же самые методы, все то же самое вранье, даже способы раскачивания ситуации ровно те же самые – засылание своих эмиссаров ихтамнетов для дестабилизации обстановки внутри страны.

Когда независимая Украина спросила у Советской России, а какого, собственно, черта её регулярная Красная Армия вторглась на нашу территорию для борьбы с белыми и прочим контрреволюционным элементом, та на голубом глазу ответила, что это местные коммунистические партизаны, а Красной Армии их там нет.

И, к сожалению, то же самое нежелание украинцев объединеняться против общего врага.

Тут французский суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу. Согласно постановлению, суд хочет, чтобы экспертиза установила, страдает ли политик каким-либо психическим заболеванием и, если да, то могло ли оно повлиять на осознание ею своих действий.

Мне кажется, новый союзник будущего коммунитсическо-жириновского Мордора в Европе найден.

Бабки в рабоче-крестьянскую революцию во Франции будут вливаться теперь втройне. Франция осознает свое сакральное величие и аншлюссирует Эльзас и Лотарингию (ок, Рур). Потом братские рабочие народы России и Франции поделят напополам Германию. Под шумок опять откусят чо-нить у Чехии, как без этого. А потом…

Уй, не. Дальше эта моя антиутопия заходит уже так далеко, что самому страшно становится.

Слава богу, это всего лишь мои фантазии.

Если, конечно, до этого, не воспользовавшись братоубийственной любовью православных, коммунистов и жириновцев друг к другу в опустевший Кремль не въедет один князь одной кавказской республики. И не расстреляет и тех, и других, и третьих. Предварительно отправив их в воспитательные лагеря восстанавливать сгоревший морг ФСБ.

Тут и сказочке конец.

Аркадий Бабченко, Facebook