Интересно завязалось: Азовское море и украинские военные корабли

Если верить русским, они «сопровождают» 2 корабля ВМС Украины, идущих вдоль берегов Крыма. По сообщениям русских они идут к Керченскому проливу. Россия попалась в капкан на собственной пропаганде.

Интересное развитие событий. Итак, Украина, направляет корабль управления (читай – старую рембазу) и буксир в Азовское море. Но формально оба этих корабля – военные. Об этом пишет на своей странице в Facebook эксперт «Украинского институт будущего» Игорь Тышкевича.

Теперь патовая ситуация у русских:

– согласно договору 2003 года Азовское море – внутреннее море двух государств. Гражданские и военные суда под «своими» флагами могут беспрепятственно проходить пролив и идти в свои порты (либо любые другие – море же «внутреннее»).

Этой нормой пользуется РФ, перекинув в Азов военный флот. Норма про внутреннее море позволяет российских погранцам и спецслужбам досматривать суда под флагами третьих стран.

Но есть одно «но» – Украина по договору имеет те же права. И она направляет формально военные корабли в Азов. Дальше самое интересное:

1. Если они пройдут – это удар по агитационной составляющей «крымнаша» – «злобные укры спокойно проплыли».

2. Аспект – если мы создаем базу ВМС в Азове нужны корабли снабжения, обслуживания и т.д. То есть проход этих двух – задел на украинскую базу. Создание базы – снова удар по скрепам.

3. Если не пускать, то каким образом. Выслать более-менее большой корабль? (плавучая мастерская (это только после 1991 года его назвали «кораблем управления») «Донбасс» значительно больше по размерам патрульных катеров ФСБ) Но такие в Азовском море – только вооруженные. Смешно когда, например, целый корвет будет перехватывать буксир и безоружный корабль. Ситуация абсурдна.

4. Если перехватить и не допустить – явно, открыто и грубо нарушить договор 2003 года. То есть Украина получит документальное подтверждение, факт который можно истольковать единственным образом. И вот тогда можно заявлять что РФ не выполняет нормы подписанного договора, можно добавлять аргументов в международных арбитражах. И, да, после этого уже можно будет разрывать упомянутый договор.

Таким образом, все варианты действия русских несут в себе риски для Кремля. Украина так же играет «на тонкого». Но, судя по всему, игра стоит свеч.

Ой, интересно завязалось и интересно будет в ближайшие дни.

И видео, в котором рассматриваю 5 вариантов реакции РФ на поход старых кораблей ВМС Украины.

Все 5 имеют свои неприятные моменты. Похоже, Украина поставила Кремль в весьма неудобное и болезненное положение (позу).

Разведчики ВМС ВС Украины, которые спланировали операцию молодцы!

Игорь Тышкевича, Facebook