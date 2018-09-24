Победа чумы над холерой. О назначение Путиным нового губернатора приморья

Великая радость. Теперь на Дальнем Востоке в одном из краев губернатором будем жириновец, а не единоросс. Да еще в тройке регионов шла напряженная борьба единороссов с коммунистами и жириновцами.

Где-то чума победила холеру, в других местах бой между ними закончился вничью, где-то исход еще не ясен. Об этом пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

«Большая победа» протестов против пенсионного ограбления и повод смотреть с оптимизмом в будущее.

Ничего подобного.

До какой степени деградировала страна, если помещение на должности бесправных губернаторов, во всем подконтрольных Кремлю, воспринимается с оптимизмом. Федерализм давно уничтожен, точнее, он так и не смог развиться.

До какой степени беспамятства дошли граждане, если готовы видеть альтернативу Путину в коммунистах и жириновцах. Ведь они изначально были едины – с их антизападным курсом, крымнашизмом, уничтожением федерализма, отношением к советскому прошлому. В их головах растет все тот же пыльный чертополох.

Все они виновники санкций против России, войны на Донбассе и сирийской авантюры Путина. А жириновцы еще выступают за полномасштабную войну с Украиной – за захват у нее новых земель.

Как вообще можно голосовать в знак протеста за жириновца, если Жириновский притащился 9 сентября на протестный митинг в Москве и угрожал там людям, защищая Кремль?

Вы не найдете в списках кандидатов на посты губернаторов ни людей Навального, ни представителей Яблока. Никто из них не имеет шансов пройти «муниципальный фильтр», установленный Путиным для маскировки назначения им идеологически близких губернаторов.

Через этот «фильтр» пропускают только жидкую водицу, зараженную холерой или чумой.

Берите стакан. Какой нравится. Пейте, граждане. Запивайте пенсионный грабеж.

Telegram-канал «СерпомПо»