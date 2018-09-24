Затулин призывает признать «независимость» ОРДЛО

Из-за неприемлемости для Украины проведения выборов в ОРДЛО, в России заговорили о признание «независимости» своих оккупационных анклавов на Донбассе.

Россия угрожает, что признает так «ЛДНР», если Украина возобновит боевые действия на Донбассе накануне так называемых выборов в псевдореспубликах или накануне собственных президентских выборов. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия-1» депутат Константин Затулин, который и подготовил проект заявления Госдумы.

«Я надеюсь, что коллеги меня поддержат. Эти игры в Украине связаны с выборами, на которых Порошенко рискует ничего не получить. Если они попытаются показать себя героями в глазах определенной части электората, Россия поступит так же, как в 2008 году с Абхазией и Южной Осетией, то есть признает «ЛНР» и «ДНР». У нее другого выхода не будет», – сказал Затулин.

Россиянин также заявил, что Украина якобы «уже вступила на путь восстановления войны, организовав ликвидацию главаря «ДНР» Александра Захарченко».

Как сообщалось, 7 сентября так называемый «парламент ДНР» назначил дату следующих выборов нового главаря и нового состава «совета» на 11 ноября. Боевики «ЛНР» также назначили «выборы» на эту дату.

«Россия-1»