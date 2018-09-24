В украинском учебники русского языка обнаружена российская пропаганда

«Россия – миролюбивая страна». В киевской школе вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку. Учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф «рекомендовано министерством образования» уже истек и его нельзя использовать в школах.

В Киеве ученики пятого класса изучают русский язык по учебникам, в которых навязывается идея «общего прошлого» украинцев и россиян, а Россию и вовсе называют миролюбивой страной.

Фотографии учебника опубликовала мама одного из учеников в Facebook. На опубликованных снимках видно, что школьникам рассказывают об «общих корнях» двух народов.

«Украина и Россия – миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями», – сказано в учебнике.

Не знаю навіть кого тегнути. У міносвіти нормально там всі себе почувають? Це так має бути? У підручнику для 5-го класу? На п‘ятому році війни. #WTF Опубліковано Бобрик Евгениею Неділя, 23 вересня 2018 р.

По словам девушки, ее ребенок изучает русский язык в школе факультативно.

«Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить «жи-ши» пиши с «и» и вот эта имперская риторика – это разные вещи», – отмечает она.

При этом в комментариях другие родители отметили, что учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф «рекомендовано министерством образования» уже истек и его нельзя использовать в школах.

«Украинско-Российское обозрение»