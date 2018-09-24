В Чопе украинские пограничники выявили почти четыре десятка обладателей иностранных паспортов

Украинские граждане при переходе границы в Чопе предъявлять пограничникам паспорта других государств. В большинстве случаев у жителей Закарпатья выявляются венгерские паспорта, но встречаются даже паспорта Израиля, не только других сопредельных с Украиной стран.

Чопский пограничный отряд в этом году обнаружил 39 случаев пересечения границы лицами с двойным гражданством. Об этом заявил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник в эфире телеканала «Тиса-1», сообщает «Mukachevo.net».

«В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаев – это паспорта Венгрии, все остальное – Словакии, Румынии и даже Израиля», – сообщил Олийнык.

По его словам, в случае обнаружения двух паспортов у граждан Украины пограничники составляют протоколы об административном правонарушении и отправляют документы в суд. Паспорт не изымают, потому что не имеют на это законных оснований.

Издание отмечает, что Чопский пограничный отряд отвечает лишь за часть границы в пределах Закарпатья. За другую часть отвечает Мукачевский пограничный отряд.

Напомним, что в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, проходившее в консульстве в Берегово. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегово.

«Mukachevo.net»