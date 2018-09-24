В России снова арестовали Навального

В России Навального задержали сразу, как только он вышел из под ареста. Н сей рз ему грозит еще 20 суток административного ареста.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального сегодня ночью задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста. Соратник Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что политика «задержали на выходе из спецприемника».

«Открыли дверь – и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении. Видимо – оформлять еще 30 суток за 09/09 (ведь нынешний арест был «как бы» за 28/01 еще)», — заявил он.

Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

Позже он сообщил, что Навального отвезли в отделение полиции. На него оформляют протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу).

«Вот Навальный сейчас сидел 30 суток — и эти 30 суток были для Путина самыми трудными и провальными за 20 лет. Сейчас Путин хочет Навального еще на 20 суток закрыть. Вопрос: это Путин такой мазохист?», – написал Волков.

Вот Навальный сейчас сидел 30 суток — и эти 30 суток были для Путина самыми трудными и провальными за 20 лет.

Сейчас Путин хочет Навального еще на 20 суток закрыть.

Вопрос: это Путин такой мазохист? — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

Согласно российскому кодексу административных правонарушений: наказание по этой статье – штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 200 часов или до 20 суток ареста.

Напомним, что 27 августа Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста за организацию январской акции протеста «Забастовка избирателей». Политика признали виновным по по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения акции).

28 января сторонники Навального по всей стране провели акции в поддержку «забастовки избирателей». Ее объявили после того, как Навального отказались зарегистрировать кандидатом на президентских выборах.

«Украинско-Российское обозрение»