Поход из Одессы в Бердянск. Хроника событий морского перехода украинских военных кораблей

Хроник переход украинских военных кораблей из Одессы в Бердянск, через Керченский пролив. Удар в под дых российским скрепам, как это было?

В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянске, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота на Азовском море. Об этом сообщает «Український мілітарний портал» со ссылкой на собственные источники.

Из собственных источников «Українського мілітарного порталу» стало известно, что поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» в 10.00 20 сентября находились непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ – «Аметист» проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один не установлен корабль.

Ожидалось, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемую российскими оккупантами Керченский пролив. В соответствии с соглашением 2003 год Азовское море – это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море решило воспользоваться и командования ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли.

«Это, наверное, первый случай, когда ВМС Украины начал не просто реагировать на действия и шаги россиян, а сам «задавать тон игры». Ранее наша позиция была пассивна и мы должны были играть в «их игру». Теперь же Россия должна думать шаг делать, и что же потом сделаем мы», – комментирует ситуацию Председатель правления Украинского вооруженного центра Тарас Чмут

Судно «Донбасс» планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, который сегодня в данном регионе нет.

«Можно считать действия своей армии направлены против оккупанта «провокацией»? Я думаю, это правильная и последовательная политика», – добавил Тарас Чмут.

Несмотря на то, что еще зимой судно планировалось к выводу из списков ВМС и последующего списания, в силу своего неудовлетворительное техническое состояние, командование отечественного флота нашло весьма оригинальный способ использование не молодого судна. Учитывая отсутствие каких-либо объектов ВМС на Азовском море – решение перевести его сюда более чем правильно.

A500 «Донбасс» был построен на Щецинская судоверфи в Польше 1969 году, назывался «ПМ-9». Суда этого предприятия тогда считались самыми выносливыми, активно применялись в боевых походах с начала 1970-х годов.

В 2000-х годах судно было переоборудовано под корабль управления по демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской.

20 марта 2014 корабль был захвачен русскими оккупантами. 18 апреля 2014 переведен в Одессу.

4 сентября 2016 в 4:40 на корабле обнаружено задымление одного из боевых постов, которое ликвидировано в 9:24, пострадавших не было, однако, произошло выгорание части внутренних помещений.

Морской буксир «Корец» предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году., Вошел в состав Черноморского флота.

20 марта 2014 захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.

На буксире «Корец» служит команда тральщика «Черкассы», который экипаж был вынужден покинуть под давлением оккупантов.

Впоследствии озвучивались планы осуществить переоборудование этого морского буксира на минный тральщик, по реализации пока ничего не известно.

В полдень стало известно, что самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива:

Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Полеты союзников осуществляются каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы.

Полтора часа спустя из порта Бердянске для встречи, поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Они были доставлены в Бердянске в начале сентября и уже спущены на воду.

Еще полчаса спустя из собственных источников «Українського мілітарного порталу» портала стало известно, что в соответствии с трафика пересечения Керченского пролива украинское поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» должны зайти в Азовское море около 15:00. В тот момент их сопровождали два российских патрульных катера.

Около 16.00 20 сентября украинские военные корабли – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» – прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым (Крымский мост).

Напомним, что в начале сентября в Бердянске автотрейлером были доставлены два малых бронированные артиллерийские катера P178 «Лубны» и P177 «Кременчуг» уже спущены на воду и проводят необходимые испытания на море.

«Український мілітарний портал»