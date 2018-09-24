Необходимо перенести площадку для переговоров из Минск, – Ельченко

Встает вопрос о перенесении места переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в столицу другого государства, готовой стать площадкой для переговоров.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что надо переносить переговоры по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, потому что делегация Беларуси при ООН «хронически» голосует против любых идей и предложений Украины, даже тех, которые не касается конфликта с РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямий».

«Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, – это просто сателлиты», – заявил Ельченко.

«Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ – я не могу понять, почему они голосуют «против», – добавил представитель Украины в ООН.

«Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу.», – подчеркнул он.

«При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую ​​позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи», – отметил Ельченко.

«Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, с которой нам нужно делать серьезные выводы», – особо подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, в январе 2018 года президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.

Ранее во время первой встречи Петра Порошенко с Владимиром Путиным в 2014 году Нурсултан Назарбаев предлагал проводить встречи по Донбассу в Астане. Однако Путин выбрал Минск.

«Прямий»