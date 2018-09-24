Россия работает против интересов США в Украине и Сирии, – Помпео

Госдепартамент серьезно озабочен тем, что интересы России и США во многом диаметрально противоположены в вопросах связанных с Украиной и Сирией.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ продолжает предпринимать шаги, которые прямо противоречат внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов — поддерживают войска режима Башара Асада в Сирии, аннексировали украинский Крым и продолжают дестабилизирующие действия во всем мире. Об этом он сказал в интервью для канала «NBC», передает «Голос Америки».
Ведущий сказал Помпео, что Россия не является помощником ни на одном внешнеполитическом направлении, и госсекретарь согласился с этим.
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При этом он признал, что администрация Трампа пока не смогла дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям со стороны России во всем мире.
«Я работал в тесном контакте с ними по проблемам борьбы с терроризмом. Есть множество других мест в мире, где наши интересы совпадают, чего нельзя сказать о ценности», – отметил Помпео
«Они очень сильно отличаются от нас в этом отношении. Они не оказывают содействие в Украине, в Сирии», — подчеркнул Госсекретарь.
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Напомним, что ранее, российское внешнеполитическое ведомство разразилось очередной порцией истерики в ответ на введенные санкции США.