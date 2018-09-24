Россия учится бороться с крылатыми ракетами в Черном море

Оккупированный Крым и прилегающая акватория Черного моря снова становятся ареной российских военных учений, проводимых практически в режиме «нон-стоп».

Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота РФ примут участие в учениях на юге России и в аннексированном Крыму. Об этом начальник пресс-службы Южного военного округа Российской Федерации Вадим Астафьев заявил журналистам в понедельник, сообщает «ТАСС».

«В совместном учении примут участие более тысячи военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО – ред.) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, <…> сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота», – заявил он.

Как пояснил Астафьев, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота России.

В частности, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда.

«Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота», – добавил Астафеьв.

«Кроме того, летный состав авиационного соединения <…> в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов», – добавил он.

«ТАСС»