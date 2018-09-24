Закат путинского царства. Россия в безнадежном состоянии

Последние семь или даже десять дней в России уже открыто называют «худшим периодом царства Владимира Путина». С этим согласны почти все, и многие замечают важную, как мне кажется, особенность.

Даже во время самых жестоких кризисов, вроде гибели подводной лодки «Курск», захвата заложников на спектакле «Норд-Ост» или в бесланской школе у россиян не было такого ощущения безнадеги и отчаяния, как сейчас. Об этом рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина

Тогда была надежда на лучшее, или даже на чудо. Теперь ее нет, люди уверены, что дальше будет только хуже. Сыпаться и разваливаться начало практически все, причем – одновременно. Везение кончилось. Каждый новый день несет и Кремлю, и россиянам плохие новости.

Перечислим. Британцы объявили имена и фамилии россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Однако в мире оставались еще люди, не до конца уверенные в их вине. Сомневающихся убедил Владимир Путин.

Он принял ужасное для себя, совершенно необъяснимое решение показать Петрова и Боширова по телевизору. Их путаный, невероятно глупый и очевидно лживый рассказ ни у кого не оставил сомнений: да, именно они пытались убить Скрипаля.

Дальнейшее расследование выявило, что оба напрямую связаны с Министерством обороны РФ. Проще говоря, Владимир Путин отдал приказ на применение химического оружия в Великобритании.

Британцы теперь имеют полное моральное право поступить точно так же с самим президентом России или с кем-то из его окружения. Сам напросился, никто его не заставлял.

Что еще хуже – британцы, вслед за США, теперь наверняка введут жесточайшие санкции против российских бояр, хранящих свои миллионы и миллиарды в Лондоне. Такой меры российские элиты Путину уже точно не простят. Лондон для них – это святое.

Одним из пострадавших от неминуемых британских санкций наверняка станет 18-летний Артем Чечихин – внук директора Росгвардии Виктора Золотова. Сейчас он ведет очень богатую и беззаботную жизнь в Лондоне. Я искренне надеюсь, что британцы первым же самолетом после введения санкций отправят его в Саранск или Абакан. Пускай там родину любит.

Сам же Золотов на этой неделе отличился совершенно безумным видеообращением к Алексею Навальному. В своем ролике он пообещал избить и изнасиловать оппозиционера, если тот и дальше будет изобличать коррупцию в Росгвардии.

Даже по мафиозно-гопническим стандартам путинской России это было слишком. Не имеющий никакого образования бывший слесарь завода АЗЛК, бывший охранник криминального авторитета Ромы Цепова и бывший водитель Ксении Собчак оказался прямо чемпионом среди быдла.

Поскольку по делу Навальному он ответить никак не мог, пришлось повышать авторитет среди росгвардейцев вызовом оппонента на бандитскую «стрелку».

Но и это еще не все. Оказывается, Золотову не чужд SMM (Маркетинг в социальных сетях). Он приказал всем своим подчиненным посмотреть свой ролик, а потом – сесть за компьютеры и строчить ругательные комментарии и ставить дислайки роликам Навального на Youtube. Тех, кто комментил недостаточно активно, обещали уволить из Росгвардии. Знаете, это уже за гранью добра и зла – это идиотизм чистой воды.

Зато вот Росгвардия может похвастать обновкой. Концерн «Калашников» сделал специально для нее машину под названием «Стена». Это действительно раскладывающаяся металлическая стена 8 метров в ширину и 3 метра в высоту.

Она сделана специально для вытеснения и разгона демонстрантов. Один очень милый момент: в стене этой предусмотрены специальные бойницы, откуда полицейские или росгвардейцы могут с комфортом расстреливать безоружных людей.

Даже привыкшие к ментовскому беспределу россияне быстро поняли, что их теперь собираются тупо убивать, если они попробуют восстать. В общем, ни Золотову, ни Путину эта новинка народной любви не добавила.

Но это только начало неприятностей текущей недели. С самолетами страшно не везло российской власти. Сначала Министерство обороны России опубликовало так называемое «опровержение» выводов комиссии международных экспертов по сбитому над Донбассом малазийскому «Боингу».

Там много всякой воды, но суть основная была такой: ракета, сбившая этот самолет, в свое время была отправлена с российского завода-изготовителя украинскому получателю – одной из частей ПВО в Тернопольской области.

Соответственно, в Москве утверждают, что эта ракета никак не могла оказаться в распоряжении российской армии. Показали даже документ об отправке этой ракеты в Тернополь. Но есть проблема. Документ – фальшивый.

Дело в том, что если ему верить, то ракету отправили из России в Украину еще до того, как она была изготовлена. Поскольку путешествия во времени пока не изобретены, такого быть не может.

История с Петровым и Бошировым повторилась: если кто-то еще сомневался в том, что ракета была российской, теперь сомнений быть просто не может. Опять Министерство обороны РФ облажалось по полной программе.

Видимо, проблема в том, что возглавляет его адский коррупционер, жулик и пройдоха Сергей Шойгу, который, кстати, ни дня не служил в армии.

Примечательно, что почти сразу после этой лжи Шойгу еще раз доказал свою невероятную эффективность: Минобороны РФ само потеряло самолет в Сирии. Причем сбили Ил-20 по той же схеме, что и «Боинг» на Донбассе: сами, и, в общем, случайно.

Сами же целились в другой самолет, но из-за кошмарного уровня подготовки и просто тупости, попали в тот, в который не хотели. Сами отправили на дно 15 своих же сослуживцев. При этом Шойгу сначала пытался уйти от ответственности, обвинив в произошедшем Израиль. Но потом все выяснилось: это его люди показали чудеса криворукости.

Все это происходит на фоне падения рейтингов российской власти. Она (то есть власть) сама стала заложницей своей пропаганды. Россиянам так долго и усердно вливали в уши, что Путин всех победил за границей, что они в это поверили.

И когда после великих побед и вывода войск из Сирии там пачками гибнут солдаты, как-то это странно получается. Кроме того, россияне надеялись, что победив всех врагов в Сирии и в Украине, поставив президентом США дружественного Дональда Трампа, Путин обратит внимание и на их проблемы.

Вы знаете, что в России в этом году впервые за двадцать лет запрос на реформы и изменения превысил запрос на стабильность? Но все более статичный от ботокса Путин, победив на выборах, не стал вообще ничего менять в своей политике. Даже правительство осталось тем же, каким и было. Во главе с окончательно спившимся Дмитрием Медведевым, он уже почти не выходит из запоя.

То есть люди хотели изменений в стране и улучшения своего материального состояния, проголосовали за Путина, надеясь именно на это, а получили – падение уровня жизни, продолжение войн в Сирии и на Донбассе, а также повышение пенсионного возраста.

Конечно, они не очень довольны. Отсюда еще одно важное событие последних дней – массовые акции протеста против власти, совпавшие по времени с выборами в местные органы власти.

Садисты господина Золотова массово избивали и арестовывали людей по всей России. Но есть в этом и хорошая сторона: народ уже идет на митинги, понимая, что там будут бить и сажать. Уже даже это не пугает людей. И еще одно: им уже даже и Навальный не нужен – сами отлично митингуют.

Но еще интереснее итоги этих местных выборов. Они стали настоящей торпедой в борт путинской партии «Единая Россия», которая вообще не привыкла к какой-либо конкуренции.

В четырех регионах местные губернаторы не смогли победить в первом туре. Второй тур состоялся пока лишь в Приморье, но и там обернулся позором для Путина.

Поддержанный им кандидат Андрей Тарасенко с треском проиграл. Этот Тарасенко пошел на гигантские фальсификации, чтобы в последний момент вернуть себе победу.

Но народ там взбунтовался, и выборы пришлось отменять – впервые за лет 15, наверное. В октябре пройдут новые. Я уже и не помню, когда там объявляли третий тур из-за массовых фальсификаций. В трех оставшихся регионах второй тур состоится в ближайшее воскресенье.

Местные элиты напуганы до предела. Губернаторша Владимирской области Светлана Орлова записала в Фейсбуке удивительное покаянное видеообращение к землякам, в котором просто умоляла проголосовать во втором туре за нее.

Ее там, кстати, называют Фрекен Бок и «региономучительница». Это совершенно безумная совковая тетка, с пустым ведром вместо головы. Тем не менее, грабит она своих подданных весьма успешно, поэтому за нее голосовать будут лишь процентов 30 местных жителей.

Остальные готовы хоть говорящего попугая выбрать, лишь бы не ее. (Кстати, попугай точно воровал бы меньше, да и говорил бы по-человечески, а не как робот).

Я, конечно, допускаю, что ее тоже оставят при власти, подделав результаты выборов, но что-то мне подсказывает, что в этом случае уже ничего не поможет. Народ будет ее выносить.

Еще веселее события развиваются на Кавказе. Жители Кабардино-Балкарии – кабардинцы и балкарцы – на этой неделе фактически вступили в гражданскую войну. Поводом для этого стала разница в оценках итогов битвы 18 века. Кабардинцы празднуют победу в ней, балкарцы вообще считают, что ее не было.

Из года в год это становится для них достаточным основанием, чтобы вступать в стычки, но в этот раз вся республика охвачена столкновениями. Оппоненты бьют не только друг друга, но и росгвардейцев, которых отвлекли от написания комментариев к роликам Навального. Чем закончится эта история, пока неизвестно.

В разных местах беспорядки затихают, а потом вспыхивают вновь. Ни Золотов, ни Путин, ни Шойгу ничего с этим сделать не могут.

Понимая уровень профессионализма российского руководства, и видя, куда оно ведет страну, из России массово начинают сбегать самые осведомленные и богатые ее жители. На этой же неделе стало известно, что все близкие родственники главы Службы внешней разведки РФ, бывшего спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина получили виды на жительство в Венгрии.

Не помешало им ни пребывание этой страны в НАТО, ни бездуховный Евросоюз – все, что угодно, лишь бы оказаться подальше от родной и любимой Россиюшки.

Получается интересная ситуация. Раньше все проблемы в России власть заливала деньгами. Но сейчас этот ресурс исчерпан, а проблем становится все больше.

Эта неделя показала вот что. Там, в России, начинается серьезный кризис. Выборы уже недостаточно подтасовывать, их приходится отменять. Запад ловит российскую власть на лжи почти каждый день. И готовит очень серьезные санкции.

Но даже при санкциях бояре массово отправляют своих детей и внуков на Запад. И внук Золотова, и дети Нарышкина — тому подтверждение.

Власть держится лишь на «Стене» с бойницами для расстрела демонстрантов, на дубинках и Росгвардии. Но надолго этого не хватит. Даже люди Золотова верят Навальному больше, чем ему самому.

Иван Яковина, «Новое Время»