РПЦ сгубила жадность: она оказалось сектой

Уже даже на просторах России считают, что РПЦ – это незаконная организация без томоса, по сути-секта. Положение РПЦ в православном мире более чем зыбкое…

Как отметил в эфире радио «Эхо Москвы» российский публицист Александр Невзоров, в ходе противостояния РПЦ автокефалии Украинской православной церкви выяснилось, что сама т.н. Российская православная церковь по факту не существует, поскольку является подобием секты. Так как томоса у нее нет, стало быть, по церковным канонам – это абсолютно незаконная организация, сообщает редакция Центр религиозных исследований «Українська Помісна Православна Церква» приводя слова российского Александра Невзорова.

«Константинопольские крохоборы полезли в архивы и выяснили, что у РПЦ томоса, то есть лицензии быть церковью, действительно, по факту нету. Это подтвердил епископ Тельмисский Иов. Он официально сообщил, что дарования томоса РПЦ никогда не происходило. Причем он сам был изумлен таким фактом. Как такое получилось, абсолютно неведомо… Вышло всё, как всегда в России: как с Солсбери, как с «Арматой», как с дырками в ракете, как с выборами в Приморье», – отметил Невзоров.

РПЦ – незаконная организация без томоса, по сути — секта Уже даже на просторах России считают, что РПЦ — это незаконная организация без томоса, по сути-секта.Как отметил в эфире радио «Эхо Москвы» российский публицист Александр Невзоров, в ходе противостояния РПЦ автокефалии Украинской православной церкви выяснилось, что сама т.н. Российская православная церковь по факту не существует, поскольку является подобием секты. Так как томоса у нее нет, стало быть, по церковным канонам – это абсолютно незаконная организация.«Константинопольские крохоборы полезли в архивы и выяснили, что у РПЦ томоса, то есть лицензии быть церковью, действительно, по факту нету. Это подтвердил епископ Тельмисский Иов. Он официально сообщил, что дарования томоса РПЦ никогда не происходило. Причем он сам был изумлен таким фактом. Как такое получилось, абсолютно неведомо… Вышло всё, как всегда в России: как с Солсбери, как с «Арматой», как с дырками в ракете, как с выборами в Приморье», — отметил Невзоров.«Если принимать всерьез все эти церковные правила канона, то РПЦ – это абсолютно незаконная организация, что называется, самосвяты, по сути дела, секта. И Гундяеву надо было бы сейчас не хамить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку XVI века и самому ехать за томосом», — считает журналист.Россия зря устроила шумиху и активное противостояние автокефалии УПЦ, уверен Невзоров.«Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность. Они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. И выход, конечно, может быть только один – это ехать Гундяеву на Фанар с совершенно другими интонациями. Я знаю волшебные слова… Они звучат – тхе е афес пери кат хаманти – по-гречески, по-древнегречески это буквально означает: «Дяденька, прости засранца». И, возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения», — добавил журналист.По его мнению, в сложившейся ситуации «секта» РПЦ будет действовать предсказуемо.«Вероятно, РПЦ будет действовать по проверенной известной рецептуре. То есть весь мир будет объявлен еретиками, сволочами, врагами, нечестивцами. РПЦ самоизолируется, займет круговую оборону», — уверен Невзоров.Что касается угроз со стороны РПЦ относительно «кровопролитной борьбы за приходы», то такое развитие событий возможно только по прямому распоряжению и при участии Кремля.«Реальностью она (кровь – ред.) будет только в том случае, если нашим местным попам удастся подговорить Кремль на вот те бессмысленные и дикие действия, которые он, в общем, любит совершать, то есть, на засылку провокаторов, на точечную детонацию, где надо, злобы, обиды. На примере Донбасса мы хорошо знаем, что этой техникой Кремль владеет и что это, собственно, вполне осуществимо. Да в том же самом Донбассе при больших разногласиях, которые, вероятно, там были, ничего бы не произошло, и не громоздились бы сейчас горы мертвецов и не были бы сожжены и взорваны дома, если бы не вмешались эти любители-специалисты, вот те кровавые недоумки, которые были переброшены специально, чтобы эту ситуацию заварить и затеять», — отметил российский публицист. Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Неділя, 23 вересня 2018 р.

«Если принимать всерьез все эти церковные правила канона, то РПЦ – это абсолютно незаконная организация, что называется, самосвяты, по сути дела, секта. И Гундяеву надо было бы сейчас не хамить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку XVI века и самому ехать за томосом», – считает журналист.

Россия зря устроила шумиху и активное противостояние автокефалии УПЦ, уверен Невзоров.

«Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность. Они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. И выход, конечно, может быть только один – это ехать Гундяеву на Фанар с совершенно другими интонациями. Я знаю волшебные слова… Они звучат – тхе е афес пери кат хаманти – по-гречески, по-древнегречески это буквально означает: «Дяденька, прости засранца». И, возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения», – добавил журналист.

По его мнению, в сложившейся ситуации «секта» РПЦ будет действовать предсказуемо.

«Вероятно, РПЦ будет действовать по проверенной известной рецептуре. То есть весь мир будет объявлен еретиками, сволочами, врагами, нечестивцами. РПЦ самоизолируется, займет круговую оборону», – уверен Невзоров.

Что касается угроз со стороны РПЦ относительно «кровопролитной борьбы за приходы», то такое развитие событий возможно только по прямому распоряжению и при участии Кремля.

«Реальностью она (кровь – ред.) будет только в том случае, если нашим местным попам удастся подговорить Кремль на вот те бессмысленные и дикие действия, которые он, в общем, любит совершать, то есть, на засылку провокаторов, на точечную детонацию, где надо, злобы, обиды. На примере Донбасса мы хорошо знаем, что этой техникой Кремль владеет и что это, собственно, вполне осуществимо.

Да в том же самом Донбассе при больших разногласиях, которые, вероятно, там были, ничего бы не произошло, и не громоздились бы сейчас горы мертвецов и не были бы сожжены и взорваны дома, если бы не вмешались эти любители-специалисты, вот те кровавые недоумки, которые были переброшены специально, чтобы эту ситуацию заварить и затеять», – отметил российский публицист.

Александр Невзоров, «Українська Помісна Православна Церква»