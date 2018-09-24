Удар в под дых по «скрепам». Украина усилила военную группировку на Азовском море

Два наших военных корабля успешно вошли в Азовское море через Керченский пролив в сопровождении кораблей ФСБ РФ. Это успешная операция военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря.

На первый взгляд, очень забавная операция ВМС Украины с прохождением военных кораблей – поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» – Керченского пролива, вхождением в Азовское море и курсом на Бердянск, является очень успешным маневром в нереально сложных условиях. В этой истории заложена глубокая мысль нашего военного командования, пишет на страницах «Depo.Война» Андрей Коваленко.

Что произошло

20 сентября из Одессы в направлении Бердянска отправились два украинских военных судна – «Донбасс» и «Корец». Расчет был сделан на проход этими кораблями Керченского пролива и заход в порт Бердянска, где до конца года должна открыться Азовская военно-морская база. Эти два судна станут ее боевыми единицами.

В отличие от МБАКов «Кременчуг» и «Лубны», которые в начале сентября по суше доставили в Бердянск и 10-11 сентября спустили на воду, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» шли морем. Штатное вооружение на обоих кораблях не предусматривалось. Но по некоторой информации, на «Донбассе» установили несколько крупнокалиберных пулеметов, а на бортах у обоих были противодиверсионные «Рапторы».

Проход судов из Черного в Азовское море состоялся через контролируемый руссиянами Керченский пролив. Расчет Украине был очень прост. В соответствии с двусторонним соглашением 2003 года Азовское море является внутренним для двух государств. Гражданские и военные корабли под флагами Украины и России могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты. Любое препятствие нашим военным кораблям могло подпадать под «пиратство». И доказательства сразу были бы обнародованы, поскольку операцию ВМС Украины сопровождал полет американского разведывательного самолета Boeing RC-135V.

Конечно, Россия заявила о том, что украинские суда вошли в ее «экономическую зону» еще 22 сентября. Вчера, 23 сентября, начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя, украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ – «Аметист». В итоге, как можно видеть на фото mil.in.ua, «Донбасс» и «Корец» шли в сопровождении более 10 российских катеров и кораблей. Были даже самолеты. Лоцманскую проводку наших военных судов осуществило керченский предприятие «Крымские морские порты».

Не обходилось без провокаций. Как сообщает ВМС Украины, «20 сентября около 17:00 разведывательный корабль Российской Федерации «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию ​​2-х кабельтовых, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварийному событию в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 военно-Морских Сил ВСУ, который выполнял плановое задачи над акваторией Черного моря».

С Бердянска встречать судна отправились наши МБАКи «Кременчуг» и «Лубны». Во-первых, существовала угроза, что с оккупированного Седова кораблям может угрожать так называемая русская марионеточная «флотилия ДНР». Безусловно, их существование уже противоречит российско-украинскому соглашению от 2003 года и весь этот «флот» должен быть ликвидирован. До тех пор, пока он «не палится», его существование и не замечается. и все же – предусмотреть вариант их появления было необходимо.

Во-вторых, новенькие МБАКи также нужно «прокатить».

В ВМС Украины отметили, что разрешения у российской стороны на проход «Донбасса» и «Корца» не спрашивали, потому что действовали по договору от 2003 года.

Что это за корабли

Стоит сразу сказать читателю, что «Донбасс» и «Корец» – очень старые. A500 «Донбасс» (длина 122 м, осадка 4,63 м) был построен на польской судоверфи в Щецине в 1969 году, назывался «ПМ-9».

В 2000-х годах его переоборудовали под корабль управления с демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской. В 2004-м был на ремонте на территории предприятия «Севморзавод», горел. В 2007 году без двигателя сорвался со швартовых и мог протаранить действующие корабли, но его вернули на место дислокации. В море вышел в 2011 году.

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (174) — Подробиці від ВМС України, а ще подяка та вибачення 🙂 "Дякуємо громадськості за… Опубліковано Andrii Klymenko Неділя, 23 вересня 2018 р.

Во время «Крымской весны», 20 марта 2014 года, «Донбасс» был захвачен русскими оккупантами, а 18 апреля того же года переведен в Одессу. После этого он снова горел в 2016-м году. Зимой планировалось вывести его из состава ВМС.

Морской буксир «Корец» был построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году и входил в состав ЧФ.

20 марта 2014-го был захвачен россиянами в Крыму, а 20-го мая того же года возвращен в Одессу. На буксире «Корец» служит команда тральщика «Черкассы», который она покинула из-за давления россиян.

Учитывая то, что Россия не отдавала Украине действительно боевые корабли – в Крыму остался ракетный катер «Прилуки» – можно с уверенностью сказать, что боевая ценность судов «Донбасс» и «Корец» очень сомнительна. Но она у них будет другая, о чем далее.

Зачем осуществили эту операцию

Маневр ВМС Украины имеет сразу несколько важных моментов.

С военной точки зрения «Донбасс» и «Корец» в Бердянске действительно нужны. Там будет Азовская база ВМС. На «Донбассе» возможно размещение штаба будущей базы. На судне получится обустроить места для проживания моряков и склады. С этим в ВМС всегда проблемы, подавляющее большинство личного состава действительно проживает на кораблях. Сейчас соответствующей инфраструктуры в Бердянске нет.

«Корец» предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Такая единица всегда нужна на морских базах.

Таким образом, кроме катеров Мариупольского пограничного отряда, на Азове мы имеем два МБАКа «Лубны» и «Кременчуг», суда «Донбасс», «Корец». Скоро туда же перекинут десантно-штурмовые катера «Кентавр». А на суше: 501 и 503 батальоны 36 бригады МП, в Бердянске и Мариуполе.

И гораздо важнее здесь идеологическая составляющая. У россиян, которые с весны только тем и занимаются, что задерживают корабли, следующие с грузами в порты Бердянска и Мариуполя на так называемый «досмотр», и держат их по несколько дней перед Керченским переправой, нанося экономический ущерб нашей стране, от двух украинских «военных» судов действительно «пригорело».

22-го сентября тема наших кораблей стала ключевой в российских СМИ. Ее освещали намного лучше, чем в Украине. «Горело» в соцсетях синим пламенем.

Говорили и о том, что это настоящий хлам, которым Украина собирается продемонстрировать, что «Крым – их». Но «КримНаш» и нечего бояться».

Вектор новостей в Украине был смещен исключительно на реакцию российских военных судов – нарушат ли россияне условия договора.

Они этого допустить не могли, но при любом раскладе удар по их скрепах вышел мощный.

Кроме этого, для Украины открывается ряд перспектив в Азовском море.

Во-первых, теперь мы на практике знаем, что топить наш флот Россия не осмелится. А это значит, что наши военные корабли также могут плавать в море и согласно договору от 2003 года, устраивать досмотр судов, следующих в российские порты. Безусловно, это приведет к обострениям и блокировке наших кораблей флотом РФ. Но мы по крайней мере знаем, что до военного столкновения сразу это не должно дойти.

Во-вторых, мы видим, что Россия очень боится нарушать условия соглашения от 2003 года, чтобы не нарваться на юридические и санкционные последствия. Если задерживать суда на «досмотр» она имеет право, то вступать в военный конфликт вблизи своей непризнанной миром «экономической зоны» у берегов украинского Крыма никто не хочет. А это дает нам перспективу быть так называемой «иглой» в их «пятой точке» на длительное время. Иного пока мы не можем себе позволить – у них более 40 катеров и кораблей на Азове, есть «Калибры». У нас имеются разве что «Гюрза-М» и «Кентавры». Но создание москитного флота, укрепление береговой линии и вооружений кораблей крылатыми ракетами «Нептун», даст свои плоды в будущем.

В-третьих, Украина может уже думать о том, чтобы сопровождать особо важные грузы с металлургией на кораблях из Мариуполя, которые следуют в наши порты через Керченский пролив. В теории – это может ускорить их проход. Конечно, ФСБ РФ будет сопротивляться, но мы будем иметь больше доказательств их противоправной деятельности.

Пожалуй, впервые за последнее время хочется похвалить командование ВМС Украины за успешно проведенную операцию в таких возможностях, в которых действует наш флот. И выразить надежду, что с этого российские проблемы только начинаются.

Андрей Коваленко, «Depo.Война»