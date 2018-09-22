Ко дню рождения Суркова. Какую маску он примеряет сейчас?

Новая маска «спецназовца ГРУ» начинает прирастать к лицу Суркова. Возможно, он уже давно мертв внутри, и никакого человека в нем больше нет…

Владислав Юрьевич, у вас сегодня день рождения. Наслышана, что вы человек рефлексирующий и нервный, часто переживаете. Вы иногда так переживаете, что не можете есть, ваш вес скачет, на руках появляется психосоматическая экзема, пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн.

Особенно вас, как видно, поломал 2014 год, когда вы согласились подписывать бумаги, за которыми – тысячи человеческих жизней. Но сейчас вы, похоже, стабилизировались, нашли внутри себя какое-то оправдание, настроили сознание таким образом, чтобы не испытывать чувство вины.

Убитые вами люди – патриоты Украины, «патриоты» вымышленных республик, патриоты России, патриоты Совка и даже Империи. Некоторые из них – добровольцы, идеалисты, другие – псы войны, солдаты удачи, третьи сбежали на войну от надоевших жен и детей, четвертые – насильники и мародеры, пятые – случайные пассажиры, попавшие в эту кровавую мясорубку не по своей воле.

Многие из них мертвы, они смешались с землей и лежат под Дебальцево, под Иловайском, в перепаханной артиллерийским огнем земле Саур-могилы. Других стыдливо называют «пропавшими без вести». Кого-то под покровом темноты хоронят в безымянных могилах с одним только номером на табличке, чтобы близкие не могли их найти, чтобы никто к этим наспех взрытым песчаным холмикам никогда не приходил. Есть еще и такие, от которых осталось только мокрое место.

Что мы знаем о вас? Вы писатель и поэт. Вы тщеславны и немного склонны к эпатажу. Вы хотите, чтобы все знали, будто вы всерьез слушаете Тупака Шакура. Вам нравятся стилизации, вам теперь доставляет удовольствие позировать с кобурой на поясе. Вы вообще легко вживаетесь в новые образы. Когда-то вы начинали как «растлитель» дворовой шпаны, которой вы нашептывали волшебные слова о «кадровой революции». Но пришло время, и присягнувшие вам на верность разбрелись кто куда, оставленные вами.

Теперь вы друг «народного ополчения». «Мой брат Захарченко трагически погиб, но дело его живет и побеждает» – приказали вы написать на новых знаменах, чтобы недобитые четыре года назад обманутые нищие люди поднялись в свой последний бой. Измученные войной лица, пропитанные табачным дымом и угольной пылью – раньше они были рабами Януковича и Ахметова, теперь это ваши рабы.

И в конце концов они должны быть принесены в жертву. Еще месяц, два, три, а может неделя или несколько дней. И затем – героическая битва за Мариуполь. Или Мелитополь. Или Сумы. Или Бердянск. Или вновь Славянск. Или любой другой никому не нужный город.

Вчера в Донецке среди согнанной по вашему приказу толпы на трибуну взбирался новый феодал по фамилии Пушилин. В лопающемся на нем костюме, скрипя ботинками, господин Пушилин с трудом вскарабкался на сцену. Бывший сотник МММ заметно поправился за эти годы.

Какая-то женщина попросила его хорошо поставленным голосом члена партии пойти на выборы главы ДНР. Он ухмыльнулся и нехотя согласился. Площадь содрогнулась от восторга. Согнанная толпа ответила бурными овациями. Ваш оруженосец Чеснаков посмотрел на все это в ютубе и с той же ухмылкой откинулся на спинку стула. Миссия выполнена. Время написать об этом заметку в «Актуальных комментариях». Донецкие подростки скинули флаги в кучу и поспешили на троллейбус, чтобы до комендантского часа успеть домой.

Не могу вообразить, чтобы этот жестокий социальный эксперимент над народом Донбасса доставлял вам удовольствие. Мне трудно поверить в то, что вы добровольно продлили контракт с Дьяволом, чтобы доиграть этот кровавый спектакль до конца. Вы же умный, тонкий, ироничный человек, человек мыслящий. Как минимум, «Околоноля» – хорошая книга с глубоким пониманием человеческих характеров, проникнутая сатирой на близкое вам окружение.

Мы с вами живем в совершенно разных мирах, и вряд ли эти миры когда-нибудь пересекутся. Я не пытаюсь (да и не смогла бы) унизить ваше достоинство этим текстом – где вы, а где я. Просто меня, как и многих, интересует феномен талантливых интеллектуалов, сознательно выбравших сторону зла. Сознательно выполняющих грязную работу за других.

Хотелось бы ошибаться в вас, но я вижу, как новая маска спецназовца ГРУ начинает прирастать к вашему лицу. Возможно, внутри вы уже давно мертвы, и никакого человека там и нет вовсе. Желаю вам, чтобы вы жили долго, а память у вас была хорошей. Чтобы вы каждый день засыпали и просыпались с мыслью о том, что вы сделали. С днем рождения.

Люся Штейн, «Эхо Москвы»