Муждабаев: Украинская журналистика или шоу полезных идиотов? Посмотрим

В России отсутствует журналистика, как класс, – есть только имперско-шовинистическо-милитаристская пропаганда. И этой пропаганде не место в информационном поле Украины, ни под каким «соусом».

Телеканалы типа 112 и нюсван, занимающиеся вражеской, российской пропагандой внутри страны, а также сайты типа страны.юа нужно закрывать любыми законными методами. Быстро и жестко. Точка. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

Это не СМИ, а танки, нацеленные в наш дом с целью либо захватить его, либо разнести. Но. Естественно, при попытке со стороны государственных структур их закрыть отовсюду мы сразу же начнем слышать стоны. Казалось бы, наплевать. Враг и должен от нас стонать, а не веселиться. Но я предвижу стоны не только со стороны врага и его наемников.

К сожалению, у нас есть некоторое количество вовсе не пророссийских журналистов, которые либо еще не до конца осознают угрозу, либо ставят риторику про защиту свободы слова из своих уст превыше всего. Уважаемые коллеги, я ценю свободу слова не меньше вашего, я всю жизнь за нее боролся, и кое-что в этой борьбе потерял, о чем не жалею.

Но тут надо осознать, без нарциссизма/инфантилизма: российкая пропаганда ничего общего не имеет ни с какой свободой, включая свободу слова. Никакая демократическая страна не потерпела бы пропаганду страны, с которой она воюет, на своей информационной территории. Она бы боролась с ней и уничтожала. И именно это должны делать мы. Все вместе, сейчас.

Не размазывать сопли, защищать друг друга от любых попыток реальную свободу слова ущемить, но к 112/нюсван это не относится. Вообще. Это не журналистика, а настоящий, не придуманный враг.

Мнение о том, что нас, нашей свободы, нашей страны не должно быть, не является иной точкой зрения, свободу которой мы должны защищать. Какой бы «демократической» риторикой это ни прикрывалось. Впрочем, наемники РФ в СМИ уже так одурели от безответственности, что особо не выбирают слов.

Айдер Муждабаев, YouTube