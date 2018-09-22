Пожар на «Титане» мог стать результатом военных учений Минобороны России, – Бутусов

Одной из наиболее вероятных версий причины пожара на на отстойниках «Крымского титана» является проведение военных учений с артиллерийскими стрельбами на полигоне вблизи завода. Военные учения проводимые в России достаточно часто становятся причиной пожаров.

Пожар на отстойниках «Крымского титана» и отравление людей совпал с артиллерийскими стрельбами российских 152 мм гаубиц на полигоне «Филатовский», который российская армия оборудовала всего в 8 километрах от завода и его отстойников. После начала россияне эвакуировали свои воинские части с полигона, и не предоставили транспорт для эвакуации местных жителей. Боевые стрельбы – основная версия возгорания отстойников на «Титане», сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на свое странице в Facebook.

«Средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне «Филатовский», расположенного в непосредственной близости от «Крымского Титана», начиная с 13 августа. С 13-го августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на «Филатовском» и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания», – отмечет Бутусов в своем сообщении.

Пожар на отстойниках "Крымского титана" и отравление людей совпал с артиллерийскими стрельбами российских 152 мм гаубиц… Опубліковано Юрієм Бутусовим П'ятниця, 21 вересня 2018 р.

«Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка», – добавил Бутусов.

Две этих гаубицы зафиксированы на «Филатовском» во время учений, которые проводились с боевой стрельбой.

«Сразу после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район «Титана» подразделения химической защиты для гашения пожаров», – подчеркивает Бутусов.

Российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров. Так, 20 июля российское агентство «Интерфакс» сообщило о зафиксированных еще 17 июля трех очагах пожаров в районе Кандалакши в результате проведения маневров и беспорядочной стрельбы российскими войсками на полигонах в лестной местности. 16 июля о пожарах в лесных массивах в зоне ответственности Минобороны России сообщал мурманский информационный портал «Хибины». Причиной пожара прямо названы – военные учения проводимые на полигонах.

Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от «Крымского титана» и его отстойников с опасными химическими веществами – грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан.

Продолжение эксплуатации полигона «Филатовский» вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой.

«Думаю, ущерб от отравления людей и пожары следует также включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов», – отмечает Бутусов.

Информация о проведении артиллерийских стрельб и совпадении российских маневров с пожаров и отравлением людей передана украинскими разведчиками нашим партнерам в структуры НАТО.

Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе».

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод «Крымский титан» будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода «Титан». По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с «Титана» с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

«Крымский титан» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

«Украинско-Российское обозрение»