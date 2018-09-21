«Играть с огнем опасно». В МИД России истерика из-за санкций США

Российское внешнеполитическое ведомство разразилось истеричными мессенджами, после того, как США ввело в действие санкции против ЧВК «Вагнера» и других структур «путинского повара» Пригожина.

Министерство иностранных дел России заявляет, что Соединенным штатам Америки не удастся диктовать России свои условия с помощью введения санкций. Об этом сообщает сайт ведомства в ответ на санкции США против ЧВК «Вагнер», представителей Минобороны и разведки РФ.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, введение санкций «превратилось в некую национальную забаву» в США, поскольку новые санкции «уже 60-е с 2011 года».

«Каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых… надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия», – заявил Рябков.

Он уверяет, что «никогда и ни у кого это не получится».

Рябков посоветовал «вашингтонским операторам санкционной машины … хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться».

«Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях. Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», – подытожил Рябков.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России, связанных с оборонным комплексом и разведкой. Об этом заявил во время специального телефонного брифинга официальный представитель Государственного департамента США, сообщает «Укринформ».

«Часть этого дополнительного списка касается российского оборонного сектора», – отметил представитель американского дипломатического ведомства, имя которого не называется.

Он уточнил, что в этой части принадлежит только три фамилии.

«Основная часть сегодняшнего дополнительного списка касается лиц, деятельность которых связывается с разведывательным сектором России», – отметил представитель Госдепа.

По его словам, санкции связаны, в частности, с вмешательством России в выборы в США и Актом противодействия противникам Америки из-за санкций (CAATSA).

Согласно закону CAATSA, принятому в 2017 году, США будут вводить санкции за сотрудничество с людьми и организациями из соответствующего списка.

МИД России