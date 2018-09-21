Пишите мне в письмах о событиях, которые происходят в Украине и мире, – Сенцов

Сенцов просит писать ему больше конкретики, так находясь в заключение, а фактически в изоляции – получает мало фактической информации о том что происходит в мире.

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов просит в письмах к нему больше рассказывать о конкретных событиях, в том числе и об украинских заключенных в российских тюрьмах. Об этом в пятницу пишет Щур на своей странице в соцсети Facebook.

«17 сентября Олег Сенцов написал письмо. Сегодня мы его получили. Письмо из 2-х частей. Одна – для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе «Номера», – говорится в сообщении Щур.

131 ДЕНЬ. ОЛЕГ СЕНЦОВ : " Я ПРИВЫК ДЕЛАТЬ ВСЁ ХОРОШО,.. И ПРИВЫК ПОБЕЖДАТЬ!"17 сентября Олег Сенцов написал письмо…. Опубліковано Tatiana Shchur Четвер, 20 вересня 2018 р.

В другой части своего письма Сенцов говорит о том, что ему очень не хватает конкретной информации.

«Не «ахов и охов, слез и соплей», которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор, и тот сломался… Закончилась подписка на «Новую газету», – отметила Щур.

Она процитировала отрывок из письма украинского политзаключенного: «Да, я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на спам от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем (…) Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я еще более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!»

Щур также обратила внимание на то, что о здоровье Сенцов не пишет вообще.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании Сенцова, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению.

В предыдущих письмах к своей сестре, Наталье Каплан, Сенцов писал, что «конец близок», а также сделал распоряжения на случай своей смерти.

«Украинско-Российское обозрение»