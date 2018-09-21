Беларусскому банку отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Сбербанк России пытается продать свою украинскую «дочку» из-за введенных против нее санкций в Украине. Беларусский банк предпринимает уже вторую попытку выкупить «дочку» Сбербанка.

Национальный банк 14 сентября повторно отказал белорусскому ОАО «Паритетбанк» в приобретении украинского Сбербанка. Об этом говорится на сайте НБУ.

Решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ.

Регулятор заявил, что беларусы подали недостаточное количество документов и информации для подтверждения соответствия заявки требованиям законодательства Украины.

Напомним, ПАО «Сбербанк» – крупнейший из банков с российским капиталом в Украине.

Сбербанк России хочет продать его из-за введенных СНБО санкций, но все попытки россиян избавиться от украинской «дочки» завершились неудачно.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева (компании «Русснефть», «Нефтиса», Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского «Norvik Banka». Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В марте 2018 года Национальный банк Украины отказал «Паритетбанку» в покупке ПАО «Сбербанк» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

В июне беларусы подали повторную заявку и снова получили отказ.

Национальный банк Украины