Ходаковского не выпускают из России домой в Донецк

При попытке выехать в Донбасс из России Ходаковский был задержан российскими пограничниками, которые предупредили его, что не выпустят с территории Российской Федерации.

Известного деятеля «русского мира» на Донбассе и одного из полевых командиров незаконного подразделений коллаборационистов – бригады «Восток» – Александра Ходаковского не выпускют из России. При попытке вернутся в Донецк, где собирался принять участие в назначенных «выборах» – он был задержан российскими пограничниками на украинско-российской границе. Об этом сам Ходаковский сообщил в российской соцсети «ВКонтакте».

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах», – говорится в сообщении.

Накануне ночью, как сообщает сам Ходаковский обстоятельства своей задержки в России, – при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ.

«Причины названы не были, но они и так понятны», – подчеркивает Ходаковский.

Так же он отмечает, что к исполнителям вопросов и претензий не имеет. К заказчикам своего задержания Ходаковский, «в принципе», тоже не имеет претензий.

«Теперь, судя по табличке на стене кабинета, в котором состоялось общение, мой статус носит наименование «временно непропущенный». се, кто опасался моего пришествия во власть теперь могут спать спокойно. Пока», – добавляет

В заключение о приободряет своих сторонников в оккупированном Донбассе, пытаясь вселить в них надежду и благодарит за проделанную работу.

«Своим хочу сказать: прорвемся, бывало и хуже. Спасибо за проделанную работу по подготовке к выборам, ничего не бывает зря», – говорится в заключение сообщения.

Напомним, что оккупационные власти ОРДЛО назначили «выборы» в своих донбасских анклавах на 11 ноября текущего года.

«Украинско-Российское обозрение»