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Новости

Порошенко подает в суд на «BBC» за клевету об организации встречи с Трампом

«The Telegraph»
21 сентября 2018

«BBC» утверждает, что за организацию встречи Трампом Порошенко, якобы тайно заплатил около полумиллиона долларов. Порошенко подал иск о защите своей чести и достоинства в британский суд.

Адвокаты Президента Украины Петра Порошенко подали иск против британской компании «BBC» из-за публикации о том, что ему якобы пришлось заплатить за встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «The Telegraph».

Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил по меньшей мере 300 тысяч фунтов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось «со слов сотрудника украинской разведки» в администрации Порошенко, что для организации встречи неофициально привлекли адвоката Трампа — Майкла Коэна, так как посольство Украины в Вашингтоне смогло получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого — $600 тыс.

В Администрации президента информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком. В заявлении утверждается, что BBC не имела никаких доказательств каких-либо платежей или секретных переговоров и что она «решила опубликовать это чрезвычайно серьезное и пагубное утверждение». В иске также сказано, что корпорация отказалась опубликовать опровержение или извинение, и публикация до сих пор находится на сайте.

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Представители «BBC» отказались от комментариев.

Напомним, публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая этого года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.

«The Telegraph»

Tags: BBC, Великобритания, Дональд Трамп, Петр Порошенко, США, Украина

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