Суд разрешил заочное расследование деятельности Жириновского в Украине

Российского политик и пропагандиста «русского мира» Жириновского обвиняют в организации финансирования пророссийских коллаборационистов в ОРДЛО, поставки транспортных средств для незаконных вооруженных формирований и других преступления против суверенитета и государственной целостности Украины.

Шевченковский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре провести заочное расследование в отношении депутата Госдумы России Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Шевченковский райсуд Киева 18.09.2018 удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Жириновского и двух депутатов Государственной Думы РФ», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что Жириновский в марте-апреле 2014 года в Москве для материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» создал и возглавил организованную группу, в которую вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии.

В частности, сообщается, что два депутата Госдумы с участием представителей «ДНР» в присутствии СМИ призвали граждан России собирать средства для боевиков. Также они размещали соответствующие объявления на сайтах партии и открывали пункты по сбору средств на территории России.

«Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению «ДНР», а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности», – сообщили в ГПУ.

В дальнейшем указанная группа под руководством Жириновского, по просьбе главы террористической группы «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), в 2014-2017 годах поставила боевикам «6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями».

Отмечается, что некоторые из этих машин использовались во время совершения терактов против военных и правоохранителей Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

ГПУ еще 23 августа прошлого года сообщила о подозрении депутату Госдумы России Жириновскому в финансировании боевиков «Л/ДНР».

В марте 2018 года Жириновский участвовал в президентских выборах в России. По результатам голосования, он стал третьим с 5,65%.

В июле Генпрокуратура составила сообщение о подозрении еще двум депутатам Госдумы РФ в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР».

Главарь боевиков группировки «Сомали» Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела огнемета «Шмель».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины