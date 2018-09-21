Трамп употребляет «повара Путина». Новый указ президента США о санкциях против России

США намертво привязали друг к другу инициативных дам и парней Пригожина и российские спецслужбы. Теперь им варится в одном «котле» санкций.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 сентября, визировал указ, ужесточающий соблюдение антироссийских санкций в связи с агрессией России в отношении Украины. Указ привязан к закону «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акту о поддержке свободы в Украине и ряду других документов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Президентский указ предусматривает замораживание активов и запрет на финансовые «шашни» с лицами, аффилированными с Кремлем. Сам документ не вводил дополнительных ограничений. Это сделал Госдепартамент в тот же день.

В частности, Майк Помпео в рамках CAATSA дал добро на персональные санкции против 33 физ– и юрлиц из России, а также отдельно – Департамента разработки вооружений при Центральной военной комиссии КНР и его руководителя. Ли со своим ведомством оказался в «черном списке» из-за крупных сделок с «Рособоронэкспортом». В декабре 2017 года закупил 10 Су-35, а в январе нынешнего – С-400.

Что касается «российской» части пакета санкций, то она разделена по двум признакам: связь с оборонным сектором и разведслужбами РФ. Ресторатору Евгению Пригожину, известному как «повар Путина», посчастливилось оказаться сразу в обеих «номинациях». Согласно сообщению на сайте Госдепа, оборонный сектор – это ООО «Оборонлогистика», авиазавод Гагарина в Комсомольске-на-Амуре и ЧВК «Вагнер», которую связывают с Пригожиным. Наемники, как известно, успели наследить и на Донбассе, и в Сирии, где, под Дейр-эз-Зором, американские морпехи при поддержке авиации устроили им разгром; и ныне в Центральной Африке.

Раздел с юридическими и физлицами, связанными с российской разведкой, будет обширнее. Его фигуранты обвиняются во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Первые места в списке – опять-таки у компаний «повара Путина» – Concord Management and Consulting, Concord Catering и, собственно, Агентства интернет исследований (или ООО «Главсеть, или «фабрика троллей»). Да-да, те самые, которые не давали Путину покоя, причем дважды, во время совместной с Трампом пресс-конференции в Хельсинки. Тогда, напомним, президент РФ пытался убедить, что, дескать, его повар – российский аналог Сороса, а его возможное вмешательство в выборы было частной инициативой и Кремль тут не при делах.

Убедить, в общем, не удалось. Помимо Пригожина в списке санкций оказались еще 12 человек из «фабрики троллей»: гендиректор Михаил Быстров, исполнительный директор Михаил Бурчик, руководитель отдела переводов Мария Бовда, ее зам и муж Роберт Бовда, ответственный за IT-сектор и сокрытие действий «фабрики» в США – Сергей Полозов. А также Александра Крылова, которая ездила в Штаты за свежей информацией и еще ряд лиц, изучавших американскую политкухню, создававших и размещавших посты в соцсетях – Анна Богачева, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Таким образом, США намертво привязали друг к другу инициативных дам и парней Пригожина и российские спецслужбы. Ведь компанию «троллям» составили коллеги другого уровня – сотрудники структуры, привычно известной как ГРУ, в том числе руководитель спецслужбы Игорь Коробов и его заместитель Сергей Гизунов.

Кроме них, санкции распространяются еще на 12 сотрудников Главного (разведывательного – это слово более не используется) управления Генштаба РФ: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Эта дюжина людей, напомним, с 16 февраля фигурирует в документе Минюста США, в котором их обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года. 13 июля 13 июля Большое жюри предъявило им заочные обвинения. В частности, как тогда пояснил первый замглавы Минюста Род Розенстайн, грушники украли имена и пароли волонтеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, данные главы ее штаба Джона Подесты, взломали серверы Национального комитета Демократической партии.

Мало того, по словам американского чиновника, полученные в результате взлома электронные письма и другие данные, два отдельных подразделения российских разведслужб опубликовали посредством аккаунтов DCLeaks и Guccifer 2.0. Эти же данные, заметим, появились и на портале WikiLeaks, чей основатель Джулиан Ассанж уже давно подозревается в тесных связях с Москвой.

Более того, благодаря журналистам Associated Press, в чье распоряжение попали переписка, финансовые данные, записи WikiLeaks (подлинность документов на условиях анонимности подтвердили пять бывших работников портала), выяснилось, что Ассанж еще в 2010 году пытался попасть в Россию, поручив своему другу Исраэлю Шамиру получить российскую визу.

Если взглянуть на картину целиком – и на санкции, и на изменение Трампом Директивы 20, и на явную и крайне неудобную для Ассанжа утечку – то, нельзя не заметить, что кибер– и информационное пространство вокруг кремлевских «троллей» и сотрудников спецслужб стремительно сужается – тем более что противодействием им озаботились не только в США, но и, к примеру, в Британии, объявившей вчера о создании соответствующей структуры.

Следовательно, маневрировать им накануне промежуточных выборов будет сложнее. А нынешний избирательный цикл в Штатах представляет для России огромный интерес уже с точки зрения не поддержки конкретного лица, а с целью подрыва демократических основ и внутриамериканского раскола.

И второй вывод, касающийся уже непосредственно нынешнего обитателя Белого дома. Трамп фактически признал вмешательство россиян в выборы 2016 года. Причем не на уровне заявлений или твитов, а прямыми ответными действиями. Сейчас не время для демагогии, к ней можно вернуться опосля. Спецпрокурор Роберт Мюллер с его расследованием вмешательства Кремля в избирательный процесс и связей окружения Трампа с россиянами, конечно, президенту по-прежнему как кость в горле, но и с этой проблемой можно попытаться разобраться позднее.

После того, как уляжется предвыборный ажиотаж и появится время для новых ходов и решений. В начале 2019 года американское законодательное собрание обновится. И уже отталкиваясь от ситуации в обеих палатах, Белый дом сможет выстраивать свою политику.

Ну, например, не исключено, что хозяин Овального кабинета найдет себе нового генпрокурора вместо Джеффа Сешнса, который, как признался в интервью The Hill сам Трамп, его порядком разочаровал. Сешнс – лоялен, но недостаточно, ведь не закрыл расследование Мюллера. И плевать, что это стало бы концом карьеры самого Сешнса.

На сегодняшний день Трампу во что бы то ни стало нужно постараться обезоружить демократов с их нападками по российскому делу. Отсюда и частичное де-факто признание справедливости, или, если хотите, рациональности расследования Мюллера – о вмешательстве россиян, но не о связи Трамп и Ко с ними. 45-й президент вживается в роль общенационального протектора ради интересов собственных и Республиканской партии. И для этого он разыгрывает российскую карту. Как Кремль использовал в свое время Трампа, так теперь он пользует россиян, укрепляя два столпа поддержки своего электората: внутреннюю угрозу в лице «жалких демократишек» и внешнюю – в лице Кремля.

К тому же, это необходимый и полезный шаг, позволяющий дистанцироваться от вляпавшегося в скандал с сексуальными домогательствами кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано. А лицо этого трампова выдвиженца можно видеть на первых страницах едва ли не всех американских изданий. Что не может не расстраивать президента, которого самого еще не так давно обвиняли в том же.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»