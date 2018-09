Россия системно готовилась к вмешательству в выборы США

Необходим системный подход к проблемам установления коммуникаций, надо хорошо знать с кем и на каких основания возможны коммуникации. Россия продемонстрировала пример такого подхода перед президентскими выборами 2016 года.

Встает вопрос: когда Украина займется созданием собственной системы коммуникативнной стратегии контактов с партнерами и оппонентами? Как показывает российский опыт – это жизненно необходимо. Об этом пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, который сам неоднократно поднимал этот вопрос в Украине.

The New York Times сделала крутой лонгрид «The ​​Plot to Subvert an Election. Unraveling the Russia Story So Far». В нем есть три показательных и новых для меня момента:

1. Летом 2014 (за два года до выборов американского президента!) россияне отправили на познавательную экскурсию в США двух барышень – Анну Богачеву и Александру Крыльеву. Они объехали чуть ли не всю Америку от Калифорнии до Нью-Йорка с одной целью – ощутить в живую общественные настроения, особенности поведения, стиль общения в соцсетях и т.п. Ясно, что россияне исследовали американцев различными способами. Но этот визит, как изюминка – поездка за всем тем, что бесполезно узнать из публикаций, а нужно только пережить собственноручно, чтобы сделать действительно эффективную кампанию.

2. Даррен Ливилла, профессор Clemson University, исследовала три миллиона твитов, сделанных известной российской фабрикой троллей. Его поразили «уровень абсурдной креативности и тонкого понимания американской психологии … они точно знали, на какие кнопки нажимать» .

3.В октябре 2017 соцопроса Pew показало, что влияние России считают важным угрозой для США 63% демократов и 38% республиканцев. То есть все перевернулось вверх дном. Республиканцы, традиционно были более жесткими в СССР и России, стали лучше демократов относиться к Путину.

Вот такой короткий реферат по тому, как надо разворачивать коммуникативную стратегию. Политическую систему страны, убежденной в своей стабильности, сотрясли средствами коммуникации. Но не «с кондачка». А «с чувством, толком, расстановкой».

Вспомнил попутно лето 2014-го, когда я вернулся на госслужбу строить коммуникации в МИД. И начал везде повторять, что нам нужен анализ целевой аудитории. Потому что мы не понимаем людей, которым стараемся коммуницировать свои истории. Но тогда было не до анализов.

Коммуницировали, как могли и как получалось. Импровизация, рвение и бесшабашность подменили систему, которой не было вовсе. Это тоже чудом сработало. Но система все же лучше. Особенно, когда впереди страшный избирательный год.

Дмитрий Кулеба, Facebook