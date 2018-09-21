Солберецкие «туристы». Приключения «бизнесменов» из Министерства обороны

Совместное расследование «The Bellingcat» и «The Insider» позволило установить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

Это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Сегодня мы опубликуем большую часть результаты расследования «The Bellingcat» и «The Insider» в отношение выяснения личностей подозреваемых. Об этом пишет редакция «The Insider».

В первой опубликованной части расследования «The Bellingcat» и «The Insider» удалось найти в паспортных данных Александра Петрова (одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей) указания на его принадлежность к спецслужбам, а также обнаружить, что загранпаспорта Руслана Боширова и Александра Петрова отличаются лишь одной последней цифрой. Теперь опубликованы новые документальные подтверждения принадлежности Петрова и Боширова к ГРУ, а также некоторые неожиданные сведения об их предыдущих «туристических» поездках.

«Сведений не давать. Совершенно секретно»

Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он «родился» в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 года в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил «взамен испорченного», и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого никогда не существовало в природе.

На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать»:

А файл с биографией пуст: кроме штампа «сведений не давать» стоит лишь подпись «с.с.» (совершенно секретно).

Любопытно, что по месту жительства Александра Петрова раньше проживал другой человек с фамилией Петров, паспортные данные которого отличаются.

Странные паспорта

Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс (документ имеется в распоряжении The «The Bellingcat» и «The Insider»), номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего лишь одной цифрой (у Боширова паспорт кончается на 1294, у Петрова – на 1297). Причем в базе ФМС, где у «простых смертных» загранпаспорта указываются, у Боширова и Петрова этих загранпаспортов почему-то нет.

Кстати, из данных регистрации следует, что оба «туриста» купили билеты за день до вылета, 1 числа (в базе нет данных о брони, что бывает когда покупка билета и регистрация делается в одну сессию, а это возможно только за сутки до вылета): это противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. Откуда такая спешка – можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль. Вряд ли это совпадение: не исключено, что «туристы» посчитали, что это как-то может повлиять на их планы, и решили поспешить.

Не менее интересны и российские паспорта. Во-первых, они выданы УФМС 770001 по городу Москве – «простые смертные» там паспорта не получают. Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку (для них это синоним «блатных» номеров автомобиля), либо представители силовых органов. Так, например, паспорт в этом УФМС получали бывший зампред «Роснефти» Эдуард Худайнатов, медиаменеджер Сергей Лисовский (член Генсовета «Единой России»), ныне арестованный замруководителя управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Москве полковник Александр Емец, экс-начальник Главного управления угрозыска МВД РФ Вячеслав Трубников и другие знаменательные персоны. Есть среди получателей паспортов в этом УФМС и странные лица с засекреченной биографией, не присутствующие ни в каких соцсетях: вероятно, такие же «туристы», как и Петров с Бошировым.

Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы снова обнаружите людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) – и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных.

Следы Министерства обороны

В паспортных данных Боширова из единой информационной системы «Российский паспорт», как и ожидалось, обнаружилась та же пометка, что и у Петрова – «с.с.» («совершенно секретно»), объясняющая, почему в деле присутствуют далеко не все документы. А на печати «Сведений не давать» значился тот же телефонный номер – «195-79-66»:

Выписка из Единого государственного телефонного справочника подтверждает, что это номер Министерства обороны:

Более того: это не просто Министерство обороны, а именно комплекс зданий на Хорошевском шоссе, где и располагается ГРУ (ныне – ГУ Генштаба ВС РФ). Если поменять в указанном номере последнюю цифру, то можно найти, например, телефон журнала «Зарубежное военное обозрение», располагающегося неподалеку.

А вот самый интересный момент: загранпаспорта Боширова и Петрова по номерам близки не только между собой, но и с другими ГРУшниками. Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) – тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно.

Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии – а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба.

Туристические маршруты

Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили «The Insider» и «The Bellingcat» (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ».

В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери.

При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA при этом заявляло, что за взлом ответственна хакерская группа Fancy Bear, где, как подтвердилось недавно, работают сотрудники двух войсковых частей ГРУ – №26165 и №74455).

Арест подразумевает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки.

Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории. Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со «взломщиками».

Если Петров и Боширов уже были «засвечены», могло ли ГРУ послать их на новое дело? Это звучит не слишком правдоподобно, но такие прецеденты были совсем недавно: в октябре 2014 года Польша выдворила российского ГРУшника – того самого Эдуарда Шишмакова, чей паспорт мы приводили выше, – после попытки завербовать польского военного, а уже в 2016 году он же – но уже под именем Эдуард Широков – отправился в Сербию для организации переворота в Черногории (и, кстати, снова провалился). Таким образом, как бы странно это ни звучало, но ГРУ иногда использует уже провалившихся агентов.

Но как после возбуждения уголовного дела Петров и Боширов затем попали в Великобританию? Даже если допустить, что голландский источник ошибается, и они не были ранее арестованы, это все равно странно. Ведь чтобы получить деловую визу в Великобританию, ее надо подтверждать различными документами, в том числе доказывать существование бизнеса, и Петров и Боширов по понятным причинам такую проверку бы не прошли. У «The Insider» и «The Bellingcat» есть ответ на этот вопрос, и он не очень приятен для Великобритании, но об этом – в следующей части нашего расследования.

А пока – присмотримся к поездкам Петрова.

Зачем «туристы» летали в Швейцарию начиная с ноября 2017 года, теперь более-менее понятно. Причина визита Петрова в Нидерланды в 2016 году не так очевидна, но и здесь тоже есть интересное совпадение: он был там в дни референдума об ассоциации с Украиной. Этот вопрос был настолько болезненным для Кремля, что Москва, помимо обычных средств (хакерские атаки, вбросы фейковых новостей), провела целую спецоперацию: на территории Голландии от лица «украинских беженцев» несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной. При этом они распространяли фейковое видео с угрозами якобы от батальона «Азов» – причем видео это было создано знаменитой фабрикой троллей Евгения Пригожина. Именно в эти дни Амстердам решил посетить Александр Петров.

Есть и еще одна интересная поездка: 11 июля 2016 года Петров на междугороднем автобусе въехал в Казахстан, причем в качестве направления своей поездки указал ни много ни мало Пекин. Более странного способа добраться до Пекина и представить себе нельзя – но, скорее всего, ни в какой Пекин он и не собирался, так как возвращался в Москву уже 26 июля из Тель-Авива. Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом.

«The Bellingcat» и «The Insider» обещают опубликовать продолжение результатов своего совместного расследования в отношение Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей.

«The Insider»