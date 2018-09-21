РУСАДА выпустили из «бана». WADA вернула в строй российских «борцов» с мельдонием

Решение далеко не единогласное, но уже заявляют, что – «российским спортсменам, возможно, вскоре не понадобится нейтральная спортивная форма».

Российское антидопинговое агентство восстановили в правах – спортсменам, возможно, вскоре не понадобится нейтральная спортивная форма. Такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство. Однако это не означает, что антидопинговый скандал можно забыть, считает спортивный обозреватель «КоммерсантЪ FM» Владимир Осипов.

Восстановление РУСАДА, действительно, шаг серьезный. Это значит, что в ближайшее время легкоатлетам вернут флаг и гимн, скорее всего, вернут статус Паралимпийскому комитету, и вообще многое встанет на нужные рельсы. Не сразу, но встанет. Вероятно, мы очень быстро забудем всю эту историю. Я не раз слышал, как об этом говорят и чиновники, и коллеги-журналисты, – «забыть, как страшный сон».

Но, на мой взгляд, эту историю нужно не просто помнить, а продолжать в ней разбираться. И в итоге наказать тех, кто привел наш спорт к этому краю. А то странно получается: спортивное руководство тихо поменялось, люди, которые были у руля до допингового скандала, ушли осваивать новые направления, как в Советском Союзе, целину поднимать, кое-кто даже остался на своих постах, а виноватых как-то не нашлось. За все ответили спортсмены, многие из которых так и не смогли за себя постоять, просто потому что денег на дорогостоящие суды у них нет.

Да, сейчас вроде как ситуация меняется, но нельзя просто перевернуть страницу и идти дальше, не разобравшись во всем, что было, и делать вид, что все в порядке. Всему нашему спорту нанесен такой удар, после которого будет сложно восстановиться. После всего, что произошло, многие родители с ужасом отметают возможную профессиональную спортивную карьеру ребенка. Разве что футбол или хоккей имеют высокие котировки просто потому, что в этих видах спорта крутятся достойные деньги. Желающих отдать ребенка в легкую или тяжелую атлетику, я имею в виду, на профессиональном уровне, немного. Скандал с допингом подорвал престиж нашего спорта не только в мире, но и наших умах.

Истории, где запрещенные препараты принимали даже юниоры, никто не забыл.

К тому же, нужно понимать – это еще не конец.

За восстановление РУСАДА исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал не единогласно. Множество спортивных федераций продолжают настаивать на том, что наших спортсменов нужно исключать и наказывать. Эти люди продолжат копать и могут вытащить на свет новое грязное белье.

В этой ситуации от тех, кто руководит нашим спортом, будет многое зависеть. И я очень надеюсь, что они выберут не молчаливое отстраненное созерцание происходящего, а будут действовать мудро, грамотно, решительно и не бросать спортсменов на произвол судьбы, что, к сожалению, долгое время было у нас нормой. И самое главное – не допустят повторения всего безумия, которое мы пережили. А то, радуясь восстановлению РУСАДА, можно забыть, что глава исполкома WADA Крейг Риди уточнял – вновь отстранить антидопинговое агентство нашей страны несложно, например, это случится, если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным московской лаборатории.

В ближайшие годы российских спортсменов будут рассматривать буквально под микроскопом, и если что-то у кого-то опять найдут, я даже боюсь представить, что будет. При этом данные по антидопинговым нарушениям в этом году у нас выше, чем в прошлом, причем в два раза. Это официальные данные от РУСАДА, между прочим. Так что говорить о побежденном допинге, мягко говоря, рановато так же, как кричать «ура» и в воздух чепчики бросать.

Серьезным испытанием для всего нашего спорта будет Олимпиада в Токио через два года. Если к этому моменту мы будем говорить больше о спорте, а не о допинговых скандалах, можно будет вздохнуть спокойно. К сожалению, вопрос о виновных в том, что произошло, похоже, так и останется без ответа.

Владимир Осипов, «КоммерсантЪ FM»