Мы делили Украину. Цимбалюк о российской реакции непродление Договора о дружбе

В России грозят территориальными претензиями по выходу Украины из «Большого договора». Несмотря на то, что Россия сделал все, что бы «Большой договор» превратился в фикцию, поток угроз в адрес Украины не иссякает.

Реакция России на выход Украины из Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, новые или старые территориальные претензии со стороны наших соседей и как жить среди крокодилов. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Никто в России не вспоминает при этом факт агрессии против Украины и оккупированные Крым и Донбасс. Но при этом вспоминают о «территориальных претензий» к Украине. Об этом не стесняясь публично говорят и государственные деятели, и известные политики.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»