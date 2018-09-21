Путин пытается вовлечь Лукшенко в противостояние с Западом и Украиной

Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня проведут самые жесткие переговоры за всю историю своих отношений (с 1999 г.). На кону – многие миллиарды российских дотаций Беларуси. А для Украины – огромный объем российских углеводородов, получаемых реэкспортом через Беларусь.

Буквально за несколько часов до начала встречи президентов России и Беларуси в Сочи белорусская сторона неожиданно уведомила российскую, что Лукашенко не будет общаться с прессой не только до, но и после встречи с Путиным. Это была «вишенка на торте»: последние несколько недель официальный Минск старательно давал понять, что нынешние переговоры будут очень острыми. В этом вопросе на страницах «Деловая Столица» разбирался Денис Лавникевич.

Собственно, это еще 22 июня предсказал сам Лукашенко, заявив: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы – провалимся. Значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине«.

Действительно, этим летом Россия поставила Беларусь перед очевидной перспективой скорой потери суверенитета. Это чисто экономика: Россия ставит вопрос о прекращении «углеводородного субсидирования» белорусской модели социализма, а по большому счету – о новом формате отношений между Москвой и Минском.

Сейчас в Кремле доминирует точка зрения: «Хватит содержать неблагодарную Беларусь!». Россия взамен на продолжение субсидирования может очень многое потребовать от Минска – от размещения у себя полноценной военной базы до сворачивания торговли с Украиной, признания аннексии Крыма, Южной Осетии и Абхазии, отказа от безвизового въезда для иностранцев.

На кону действительно большие деньги, основа белорусской экономики. Как писал недавно Forbes, сумма ежегодной поддержки Москвой белорусской экономики сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов РФ из федерального бюджета. МВФ оценивает общее финансирование Беларуси со стороны России в $106 млрд только за 2005-2015 годы, или около $10,6 млрд в год. Задолженность республики по государственным кредитам России на середину мая 2018-го составила $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей.

У доходной части белорусского бюджета две основы: добыча и экспорт калийных солей (удобрений) и переработка беспошлинной российской нефти с экспортом нефтепродуктов, а также прямой реэкспорт российских углеводородов. Реэкспортные поставки, к слову, в значительной части перенаправляются на рынок Украины: 40% бензина с дизтопливом, более трети сжиженных углеводородных газов – поступают именно из Беларуси.

В общем объеме экспорта из России в Беларусь поставки нефти и продуктов из нее составляют около 30%. В первом полугодии 2018 г. этот показатель вырос до 37%. Если теперь Россия, как планирует, лишит Минск «углеводородной дотации», Лукашенко окажется на грани экономического коллапса – как раз за год до очередных президентских выборов.

Также нет ясности с обещанными российскими кредитами Беларуси – $1 млрд межгосударственного и два транша от ЕФСР по $200 млн каждый. Другой острый вопрос – поставки в Россию белорусских молочных продуктов в условиях, когда российское аграрное ведомство намерено поддерживать собственных производителей, для чего полностью убрать с рынка белорусскую молочку. Сейчас на Россию приходится 95% белорусского молочного экспорта. Поэтому за российский рынок Лукашенко будет биться до конца.

В российских СМИ муссируют тему о том, что в Москве «настойчиво предложили» Лукашенко уйти на покой, гарантировали безопасность и даже предложили самому выбрать себе преемника. Но аналитики в Беларуси в это не верят – они указывают, что у российского руководства и так достаточно рычагов давления на официальный Минск.

Вряд ли Путин на переговорах с Лукашенко вообще будет озвучивать конкретные предложения по вхождению Беларуси в состав России или смене власти. Вероятнее, все проще, и требования Кремля более конкретны – но касаются вовсе не экономики и тем более не нефти.

Сейчас задача Путина – вовлечь Минск в активное, деятельное противостояние с Западом и Украиной в политической, экономической или военной сфере. Эта версия объясняет и то, что Лукашенко вновь вспомнил про военные объекты России в Беларуси, за которые Россия не платит, про защиту западной границы и т. д. Это повод для торга.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»