Дамаск недоволен Москвой. Россия теряет Сирию

Дмитрий Песков не комментирует послание Башара Асада: ранее президент Сирии прислал Владимиру Путину личную телеграмму с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета Ил-20.

Пресс-секретарь российского президента отказался отвечать на вопрос, удовлетворены ли в Кремле содержанием документа. Тем временем, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал версию о том, что произошедшее стало следствием несрабатывания системы «Свой-чужой». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Москва и Дамаск серьезно раздражены действиями друг друга.

Пресс-секретарь президента России отказался обсуждать реакцию Кремля на послание президента Сирии. «Телеграмма получена», – сухо отметил Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, ожидается ли в ближайшее время телефонный разговор Владимира Путина и Башара Асада.

Спустя двое суток после трагедии над Средиземным морем, Асад все-таки выразил лично Владимиру Путину свои соболезнования и объяснил произошедшее, в частности, «заносчивостью Израиля». Хотя, как мы знаем, физически российский самолет Ил-20 был уничтожен сирийской ракетой, вернее, российской, но выпущенной из сирийского комплекса С-200 российского же производства. Вот такая словесная конструкция.

Есть неофициальная точка зрения – сирийский лидер был вынужден написать Путину после очень прохладных комментариев в свой адрес из российской столицы. Кстати говоря, Израиль, вина, которого по большому счету, не совсем, доказана, прислал в Москву представительную военную делегацию во главе с главкомом ВВС Амикамом Норкиным, которая привезла материалы по катастрофе. Насколько им поверят в России, вопрос открытый.

Между тем, судя по заявлениям того же Дмитрия Пескова, Кремль не в курсе, предоставило ли подобные документы правительство Асада. Минобороны также ничего на этот счет не сообщает. Зато официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал журналистам очень интересную вещь – Россия не оснащает ПВО, которые поставляются в другие страны мира, системой «Свой-чужой». Сирия, по идее, должна была установить такое оборудование самостоятельно. Может быть, она это и сделала, а, может быть, и нет.

Таким образом генерал-майор Конашенков с гневом опроверг утверждения неких экспертов о том, что эта система якобы не сработала. Для военных это очевидно, но для гражданских-то не очень – ее просто нет у сирийцев, поэтому она не могла не сработать. Конашенков абсолютно прав. И это при том, что в небе над Сирией кто только ни летает.

Что в этой связи остается предположить? Странно, что инцидентов было так мало. Одновременно различные СМИ, Telegram-каналы и прочие ресурсы пишут об арестах сирийцев, имевших отношение к тому самому комплексу С-200. Как сообщается, задержания были произведены российской военной полицией. Правда это или нет, также неясно.

Но то, что главный союзник – Асад – крайне раздражает Москву, и наоборот, становится все больше очевидным. Налицо похолодание, если не сказать жестче. Это уже невозможно скрыть.

Дамаск недоволен российско-турецкой сделкой по Идлибу, тем, что Израиль хозяйничает в его небе, и главное – тем, что перспектива раздела Сирии все больше и больше становится реальной. Но ничего не поделаешь, Россия может не все. Она вынуждена идти на компромисс. Это же тоже надо понимать.

Короче говоря, абстрагируясь от истории с Ил-20, возникает большой вопрос, правильно ли мы выбираем союзников, и не пора ли нам уже свернуть антитеррористическую операцию в Сирии? Тем более, террористов вроде как победили.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»