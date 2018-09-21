Наместник Киево-Печерской Лавры внесен в базу данных «Миротворца»

Представителя московского клира, в подчинение которого находится Киево-Печерская Лавра подозревают в активной антиукраинской пропаганде.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) попал в раздел Чистилище на сайте «Миротворец». Об этом сообщается на странице ресурса.

Ресурс называет его «антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия».

«Митрополит Павел (кличка «Паша-Мерседес«). Епископ УПЦ (МП), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей Украинской Православной Церкви, постоянный член Священного Синода УПЦ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви», – говорится в сообщение на сайте.

Основанием для внесения в базу стало видео в YouTube, где митрополит угрожает «божьим проклятием» тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую Лавру.

Напомним, что Московский патриархат открыто грозится кровопролитием в ответ на получение томос об автокефалии украинской церкви.

«Миротворец»