Владелец компании-подрядчика «Роскосмоса» сбежал от Следкома России в США

Сластихин, компания которого выполняла строительные подряды от «Роскосмоса» и обвиняемый в причинение ущерба на «сотни миллионов рублей» скрылся от Следкома России в США. Обвиняемый имел доступ к государственной тайне в России.

Следственный комитет России объявил в международный розыск владельца строительной компании – подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина. Басманный суд Москвы 20 сентября заочно арестовал его по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК), сообщает «РБК».

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», – заявил представитель СКР на заседании суда.

Собеседник «РБК», знакомый с ходом расследования, рассказал, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».

«Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. Сайт компании доступен только с помощью сервиса web.archive. Среди прочего, там сохранилась копия лицензии ФСБ на допуск ООО «Инженерные системы» к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

«Работы с компаниями Сластихина были прекращены около трех лет назад. До этого он как подрядчик участвовал в работах по штаб-квартире «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве и строил административные здания на Байконуре», – рассказал близкий к госкорпорации источник «РБК».

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 года по делу о банкротстве ООО «Инженерные системы», Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам своей компании на сумму 908 млн руб.

Менеджмент компании якобы не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, как того требует процедура, из-за чего не удалось выявить активы должника, проверить и оспорить сделки.​

Заочное обвинение бизнесмену было предъявлено еще 7 августа. Уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск, а 11 сентября – в международный.

Адвокат обвиняемого Наиль Андроников возражал против заочного ареста Сластихина, заявляя, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени.

Он добавил, что не может связаться со Сластихиным, чтобы узнать его позицию по делу.

«РБК»