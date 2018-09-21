Путин стремится к абсолютной власти, Порошенко борется за свою страну, – Волкер

Волкер сравнил нацлидера России Путина и президента Украины Порошенко, при этом подчеркнул, что украинский президент работает исключительно в интересах страны, в отличие от Путина, стремящегося к абсолютной власти.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин стремится к власти внутри страны и для воздействия за ее пределами, а президент Украины Петр Порошенко хочет что-то сделать для своего государства. Об этом он сказал интервью Дмитрию Гордону в его авторской программе на телеканале «112.Украина».

Волкер отметил, что с Путиным встречался лишь раз, «еще когда работал в Белом доме на президента Буша».

«Считаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также он требует власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны», – сказал спецпредставитель.

Он добавил, что лидеры РФ и Украины имеют разные точки зрения на политику.

«Вам может нравиться чья-то политика, может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства», – сказал Волкер.

Напомним, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что Россия делает все что бы свернуть минский процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Российский представитель в Минске Борис Грызлов упорно проталкивает утверждения вопроса о проведение «выборов» в ОРДЛО.

«112 Украина»