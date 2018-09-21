Опасное позерство. Путинская политик ведет Россию к краху

Путин не может предложить убедительный стратегический курс, как и не сможет среагировать на кризисы. Псевдолидерство стало определяющей чертой его нового президентского срока.

Предсказуемую монотонность панели Восточного экономического форума во Владивостоке (11-13 сентября) прервало неожиданное предложение Путина. Президент РФ инициировал, чтобы его страна и Япония к концу года подписали давно назревший мирный договор. Идея могла показаться свежей. На самом деле, она была не только неприемлемой, но и преднамеренно оскорбляла премьер-министра Синдзо Абэ, пишет политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев на страницах «The Jamestown Foundation», перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время»..

Последний вложил много политического капитала, чтобы разрешить тупик в вопросе о спорной с Россией территории – Южных Курильских островах (северных территорий). Фактически, Абэ обсуждал эту проблему с Путиным ранее в тот же день, но его предложения отклонили из-за хлопотных «предварительных условий». Путин знает, что в Японии эта проблема важна для общественного мнения. Он решился бросить вызов своим вежливым, но настойчивым коллегам, чтобы посмотреть, отвергнут ли они предложение. И они отвергли: все как полагается.

Усилившееся военное сотрудничество России с Китаем подсказывало Путину, что позиция будет непримиримой: Японию это очень беспокоит. Одновременно с форумом во Владивостоке проводились масштабные стратегические учения Восток-2018 в Сибири и на Дальнем Востоке: несколько китайских батальонов и эскадрилий пригласили принять участие.

Официальные СМИ разгоняют информацию о масштабе и сложности этих военных игр с той же активностью, что и в прошлом году – о наступательном характере учений Запад-2017. В реальности, ВС РФ не могут развернуть даже треть объявленной численности в 300 000 человек. А неизбежные сокращения в оборонном бюджете усугубляют последствия чрезмерной напряженности от Сирии до Курильских островов.

Тем не менее, Путин считает, что его уверенная позиция удержит внешние нападения и рассеет внутренние сомнения. На сцене во Владивостоке он поручил двум российским агентам, причастным к совершению покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в Британии, поговорить с представителями прессы. Они прилежно послушались.

Только вот интервью оказалось слишком плохо подготовленным – ложь в нем была настолько прозрачна, что оно больше способствовало разоблачению ошибок этой «специальной операции», чем их сокрытию. В этом странном шоу, к обычным опровержениям, Кремль еще добавил и троллинг: показывая, что ему абсолютно безразлично возмущение Запада по поводу вопиющего преступления, совершенного с использованием смертельного нервного-паралитического вещества «Новичок».

Такая демонстрация безразличия не произвела особого впечатления на правительство Великобритании. А вот в США отношение России стало катализатором для администрации Дональда Трампа и Конгресса: они заново стали обсуждать меры противодействия российским «гибридным» атакам. Предстоящие санкции США заставляют многих бенефициариев кланово-олигархического капитализма Путина нервничать и увеличивать отток денег из России.

Стремясь стабилизировать рубль и успокоить потенциальных инвесторов, которые во Владивостоке проявили лишь скудный энтузиазм, Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,5 %, отменив предыдущие сокращения. Неясно, приведет ли этот шаг к ослаблению национальной валюты, но это, скорее всего, негативно скажется на и так слабом внутреннем росте экономики РФ. Стремясь продемонстрировать готовность противостоять новым санкциям, Андрей Костин, глава банка ВТБ и один из «карманных олигархов» Путина, представил сомнительный план снижения зависимости страны от доллара США. Такой план может еще больше подорвать любую уверенность в будущем рубля.

Еще одно серьезное препятствие, в отношении которого Кремль был необычайно упорным, – отсоединение Украинской православной церкви от Московского патриархата. Вселенский Патриарх Варфоломей, архиепископ Константинопольский, направил двух послов в Украину, чтобы разобраться в сложных разногласиях смежу местными церквями и подготовить почву для установления церковной независимости Киевского Патриархата (в настоящее время не признанного Константинополем). Этот необходимый и естественный шаг привел в ярость московский Патриарха Кирилла, который пользуется благосклонным вниманием Путина. Итого: отношения Москвы с Константинопольским Патриархатом, которые традиционно в Православной Церкви были «первыми среди равных», фактически разорваны.

Эта политизированная церковная ссора расстраивает и приводит в негодование многих россиян. Также она является еще одним поводом для всеобщего недовольства, с которым не справляется даже массовая пропаганда. Правительственный план увеличения пенсионного возраста, который Путин должен был одобрить лишь с небольшими изменениями, стал причиной глубинного сдвига в общественном мнении. Протесты и митинги продолжают пробивать стену «стабильности и единства», о которой говорят в официальных источниках.

Однако, Кремль реагирует еще более грубым давлением на оппозицию и ужесточением подавления уличных протестов. Особым проявлением этого репрессивного курса стало видеообращение Виктора Золотова, командующего Национальной гвардией России и давнего сторонника Путина. В своем послании Золотов открыто угрожал физическим насилием лидеру оппозиции Алексею Навальному. Ярость Золотова была вызвана разоблачением вопиющей коррупции в финансировании его гвардии.

Только вот его угрозы подтверждают, что возможности опровергнуть факты и цифры, обнаруженные Навальным, – нет. Путин не призвал своего буйного лейтенанта к порядку. Этот выдающийся и тщательно подготовленный выпад продемонстрировал, что сторонники режима в смятении – они разобщены. Что касается общественности, то видеообращение вызвало разве что насмешки – уж точно не страх.

Попытки продемонстрировать уверенность перед лицом многочисленных политических вызовов – естественная, но, по своей сути, ошибочная реакция Кремля на разрушение основ стабильности России. За неприятием давления Запада последуют новые санкции: и это неприятие даже перестало быть эффективным инструментом пропаганды. Выборочные репрессии в отношении недовольных – контрпродуктивны. Тем более, что каких-либо социальных «подарков» для псевдо-щедрого распределения не предвидится.

Настойчивая риторика Путина слишком фальшива, а его демонстрация экономический и военной динамики только разочаровали его коллег и заставили более широкую аудиторию скучать. Он не может предложить убедительный стратегический курс. Он также не сможет решительно среагировать на нынешние кризисы.

Псевдолидерство стало определяющей чертой его нового президентского срока: а впереди еще более пяти долгих и бурных лет. Раньше он был эффективным популистом и суровым арбитром клановых дрязг. Но теперь его стиль правления – лживое позерство.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»