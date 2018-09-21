Ветераны удачи. С полей АТО в «дикие гуси» частных военных компаний

С каждым годом продолжения боевых действий на Донбассе количество людей, которые прошли через «мясорубку войны» постоянно растет.

Так, по состоянию на 31 августа 2018 г. статус участника боевых действий от государства получили 346 129 человек. И это совсем не маленькая цифра в масштабах страны, особенно если учесть, что это в основной своей массе мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

В этих условиях одной из проблем, с которой уже столкнулось украинское общество, стало то, что несколько тысяч людей с боевым опытом, совсем не планируют возвращаться к мирной жизни и каким-то образом социализироваться. Поэтому, увы, с каждым днем растет количество сообщений о том, как группа бывших АТОшников совершила очередное рейдерское нападение или занялось вымогательством.

Буквально неделю назад во время задержания в Харьковской области членов организованной группировки вымогателей, действовавшей под прикрытием городской ассоциации ветеранов АТО, при попытке оказать сопротивление был застрелен на месте бывший боец Национальной Гвардии Украины, прошедший войну.

Одним из выходов из сложившейся ситуации было бы создание условий для легализации деятельности частных военных компаний. Напомним, что ЧВК – это по сути коммерческая организация, которая предлагает услуги, связанные с охранной деятельностью, предоставлением услуг по подготовке, консультирование по вопросам безопасности.

Такие организации стали популярны на Западе, прежде всего в США с начала 1990-х гг. и сейчас составляют основной элемент «гибридной войны», так как оказалось, что такие организации, работающие по контракту с правительством, гораздо более эффективны в условиях антипартизанских действий, в частности на Ближнем Востоке и обходятся дешевле государственному бюджету. Гораздо позже такой опыт переняла и соседняя по карте Россия и, к сожалению, очень эффективно использовала их в ходе войны на Донбассе в 2014-2018 гг.

Самое, наверное, известное и «раскрученное СМИ» такое подразделение – это ЧВК «Вагнер», которое отметилось в боях как минимум летом 2014 г. в районе Луганского аэропорта и зимой 2015 г. под Дебальцево. После лета 2015 г. большая часть отправилась в Сирию, однако некоторые формирования по-прежнему остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Командовал подразделением бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа Главного разведывательного управления Минобороны РФ Дмитрий Уткин, который известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и название в честь германского композитора-мистика.

В «Вагнере» воевали и воюют профессионалы со всей России: кого-то привлекли условия оплаты, кого «возможность профессионального роста», немало было тех, кто руководствовался чисто идеологическими соображениями. Кого не было у «Вагнера» – так это местных жителей и российских военных «отпускников».

Месячный оклад составлял 80 тыс. российских рублей во время подготовки, 120 тыс. – при пересечении границы Украины. В случае прямого боевого столкновения с ВСУ выплачивалось дополнительно 60 тыс. рублей в неделю. Цена жизни – обещанные 3 млн рублей семье. Для сравнения: боевики из «официальных» вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» получают ежемесячно примерно 15 – 20 тыс. рублей.

Обычный режим работы наемника – месяц «в деле», 10 дней дома. Как правило, из этого срока на территории Украины воюют две-три недели. Их задача – действия в составе диверсионно-разведывательных и разведывательных групп, контроль баз снабжения и сопровождение VIP-персон в «зеленой зоне».

Но это в России и других странах. В Украине же создание и деятельность таких военизированных организаций попадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса, начиная от ст. 447, которая прямо говорит об ответственности за наемничество и заканчивая, например, статьей 260 «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Противники частных военных компаний категорически против какой-либо поддержки со стороны государства, утверждая, что в случае отмены ряда статьей Уголовного кодекса мы получим частные армии олигархов, которые могут быть использованы как силовой элемент для достижения политических целей.

Однако, положа руку на сердце, стоит откровенно сказать, что фактически каждая более или менее богатая олигархическая бизнес-группа имеет в своем распоряжении такие частные армии, легализованные как охранные фирмы. Некоторые из них имеют численность в несколько тысяч, просто огромное количество легально зарегистрированного оружия и даже легкую бронетехнику (последняя массово попадала на гражданский рынок в минимально демилитаризованном виде в ходе массовых распродаж армейского имущества в 1992 – 2013 гг). Поэтому эти аргументы стоит признать элементарным передергиванием.

Мало того, в стране уже существуют частные компании, которые предоставляют охранные и тренировочные функции и занимаются профильной военной деятельностью, маскируясь под консалтинговые компании.

Выход в такой ситуации был бы в принятии специального закона, который бы фактически взял под контроль создание и деятельность ЧВК. То есть государством могла бы выдаваться лицензия, по которой подобная компания не может выполнять никаких контрактов на территории страны (кроме случаев защиты территориальной целостности) – только за рубежом. Все оружие такой ЧВК должно было бы храниться на армейских складах и приоритетными для них были бы контракты от украинского правительства (таким образом мы бы получили инструмент для выполнения задач государства на критически важных направлениях).

Таким образом, была бы нивелирована возможность создания параллельных вооруженных сил политическими партиями. Не стоит забывать также тот факт, что такая компания будет выплачивать налоги в казну и обеспечивать своих членов необходимой социальной защитой.

Для обороноспособности страны это было бы крайне важным элементом, так как фактически страна могла бы держать под контролем участников войны на Донбассе, которых можно было бы быстро мобилизовать. И их профессиональная подготовка будет на очень высоком уровне, так как каждый член ЧВК финансово заинтересован в поддержании своей физической и моральной формы.

А пока наша страна со своим недооцененным человеческим потенциалом становится базой для вербовки бойцов для многочисленных зарубежных частных военных компаний. А государство вместо того, чтобы использовать бывших АТОшников для укрепления своей обороноспособности, только «накручивает» СБУ более тщательно работать в поисках нелегальных наемников. И хотя еще ни одного суда по статье «наемничество» в Украине не было, однако в нынешней ситуации если всерьез не заняться этой проблемой, они «не за горами».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»