Президент Украины не допустит кровопролития после получения томоса об автокефалии церкви

Так же Порошенко пообещал защиту представителям церковных общин и клира московского патриархата, кто изъявит желание перейти в украинскую автокефальную церковь после получения томоса.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит провокаций и кровопролития после создания Украинской Поместной Православной Церкви и предоставления Томоса об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что часть депутатов во время рассмотрения в Верховной Раде не поддержала обращение к Вселенскому патриарху.

«Как вы знаете, только одна политическая сила препятствовала этому – не просто не голосовала, а пыталась устроить драку внутри парламента … И я благодарю парламентариям, я был в это время в зале, что мы не позволили пойти на эту провокацию», – заявил он.

«Но я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своим путем к Богу.

И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь», – подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что экзархи Вселенского патриархата начали работу «на финишной прямой по предоставлению Томоса», но он не будет говорить о том, что «Томос уже у нас в кармане».

Выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде 20 сентября президент Петр Порошенко обещает защитить священнослужителей и верующих УПЦ Московского патриархата, которые захотят перейти в Единую поместную православную церковь. Об этом сообщает «Украинская Правда».

«Гарантирую, что государство защитит – не надо их пугать – права тех священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую церковь», – сказал президент.

Вместе с тем он заверил, что государство будет уважать и выбор тех, кто решит остаться в УПЦ МП.

«Мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное. Почему они так бьются за это? Потому империя теряет один из последних рычагов влияния. Потому что томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины», – сказал Порошенко.

Ранее Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил твердую уверенность в том, что Украина в ближайшее время получит Томос об автокефалии УПЦ.

7 сентября стало известно, что до предоставления автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийскому из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Киевский патриархат после томоса планирует выдвинуть кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

Пресс-служба Президента Украины